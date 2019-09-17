Анастасия Заворотнюк больна раком: все обсуждают причины болезни

Среди обсуждаемых причин рака мозга – стволовые клетки и процедура ЭКО

У Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

У звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака мозга. Актриса пребывает в коме уже несколько дней, а 16 сентября медики прекратили лечение Анастасии Заворотнюк.

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И пока семья актрисы поддерживает ее в больнице, публика активно обсуждает возможные причины болезни Анастасии Заворотнюк.

Так, многие предполагают, что у Анастасии Заворотнюк появилась раковая опухоль в результате процедуры ЭКО – экстракорпорального оплодотворения. Отметим, что в октябре 2018-го Анастасия Заворотнюк родила своему супругу Петру Чернышову дочь Милу.

Среди других причин развития рака мозга у Анастасии Заворотнюк называют омоложение стволовыми клетками. В частности, на этом акцентирует внимание продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

Андрей Разин Фото: YouTube

Ее волновал возраст, и как бы там ни было, она хотела быть моложе и выглядеть и моложе, и она говорила, что за этим будущее. Мы сидели на этом концерте, и она мне рассказывала про эту методику. Я говорю: "Ты знаешь, я во все это никогда не верил, и верить не собираюсь... Я помню, как Лариса Долина сидела на какой-то там этой и глотала какую-то чушь. И потом мы поняли, что это вообще убийственно влияет на здоровье. Поэтому я не верю во все эти дела. ", – говорил Андрей Разин.

Однако в рамках программы "Пусть говорят" врач-онколог заявил, что беременность и стволовые клетки не могут вызвать опухоль. В то же время в случае, если опухоль уже есть, в результате беременности она растет намного быстрее.

Актриса вместе со своей дочкой Милой и супругом Петром Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

"Ни экстракорпоральное оплодотворение, ни беременность, ни лечение стволовыми клетками опухоли не вызывают. Но если у человека уже есть опухоль, и, предположим, он беременнеет, то опухоль растет десятикратно быстрее", – говорит специалист.

А по словам нейрохирурга, с помощью операции можно лишь продлить жизнь, но вылечить это заболевание нельзя.

"Глиобластома, четвертой степени злокачественности глиома мозга, и это заболевание считается неизлечимым. Средняя продолжительность жизни при глиобластоме, даже при операции, после лучевой и химиотерапии – 11 месяцев, во всем мире – это статистика. Никто от этой болезни не выжил. Это наша проблема, нейрохирургов, не можем мы вылечить", – утверждает нейрохирург.

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