Анастасия Заворотнюк исчезла из больницы: комментарий сотрудницы клиники

Актриса больше не посещает реабилитационные процедуры в прежней клинике

Анастасия Заворотнюк Фото: Instagram.com

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с последствиями рака мозга, больше не появляется в клинике, в которой ранее проходила реабилитацию. К слову, недавно в Сети разгорелся скандал – пользователи утверждают, что на самом деле Заворотнюк отдыхает в Таиланде вместе с мужем.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе. Детали в сюжете:

Так, сиделка, которая работает в клинике на Рублевке, где проходила реабилитацию Анастасия Заворотнюк, сообщила Telegram-каналу "НеМалахов", что актриса больше не появляется в медицинском центре. Хотя до этого Анастасия даже посещала групповые занятия в бассейне.

"Палата моей клиентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет. Либо ей стало хуже и она прикована к кровати. Либо ее увезли. Нам такое не говорят. Мы про своего клиента не все знаем. Но факт остается фактом. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала", – заявила сотрудница клиники.

Отметим, ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, а затем появилась информация, что актрису перевели в другую клинику.

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