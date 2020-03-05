Анастасия Заворотнюк исчезла из Москвы: кто и зачем ищет актрису

Кинозвезда должна уплатить долг

Несколько месяцев назад стало известно, что болеющая раком актриса Анастасия Заворотнюк покинула больницу Подмосковья. В СМИ даже появилась информация, что "Няня Вика" улетела на лечение в Италию. Насколько эта информация правдива, неизвестно, ведь близкие звезды уже долгое время молчат. Более того, суд Подмосковья закрыл дело актрисы про неуплату долгов.

Отметим, что со звезды сериала "Моя прекрасная няня" хотели взыскать долг в размере 24,5 тысяч рублей за неуплату налога на имущество. Информация о долгах Анастасии Заворотнюк появилась на официальном портале Федеральной службы судебных приставов России. Но, как сообщает Telegram-канал Mash, поскольку актрису не смогли отыскать, дело пришлось закрыть.

"Деньги с Заворотнюк пытались получить по решению мирового суда Люберецкого района. Актриса долгое время находилась на лечении в клинике, сейчас же о ее состоянии ничего не известно", – говорится в сообщении.

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Ранее мы также писали, что тяжело больная Анастасия Заворотнюк отправилась в Италию. Рядом с актрисой находится ее старшая дочь Анна Стрюкова.

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