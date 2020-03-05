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Анастасия Заворотнюк исчезла из Москвы: кто и зачем ищет актрису

Кинозвезда должна уплатить долг

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:00

Несколько месяцев назад стало известно, что болеющая раком актриса Анастасия Заворотнюк покинула больницу Подмосковья. В СМИ даже появилась информация, что "Няня Вика" улетела на лечение в Италию. Насколько эта информация правдива, неизвестно, ведь близкие звезды уже долгое время молчат. Более того, суд Подмосковья закрыл дело актрисы про неуплату долгов.

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Отметим, что со звезды сериала "Моя прекрасная няня" хотели взыскать долг в размере 24,5 тысяч рублей за неуплату налога на имущество. Информация о долгах Анастасии Заворотнюк появилась на официальном портале Федеральной службы судебных приставов России. Но, как сообщает Telegram-канал Mash, поскольку актрису не смогли отыскать, дело пришлось закрыть.

"Деньги с Заворотнюк пытались получить по решению мирового суда Люберецкого района. Актриса долгое время находилась на лечении в клинике, сейчас же о ее состоянии ничего не известно", – говорится в сообщении.

Узнайте также, была ли на самом деле парализована Анастасия Заворотнюк:

Ранее мы также писали, что тяжело больная Анастасия Заворотнюк отправилась в Италию. Рядом с актрисой находится ее старшая дочь Анна Стрюкова.

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