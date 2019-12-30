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Анастасия Заворотнюк: "Мучилась ревностью! Он кричал так, что в зале было слышно"

Российская артистка призналась, что пережила в своей жизни несчастную любовь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:52
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: popcornnews.ru

Журналист Олег Перанов вспомнил, как в костюме Деда Мороза поздравлял Анастасию Заворотнюк и ее семью с Новым 2008 годом. Кроме прочего, он спрашивал у артистки о первой любви. Заворотнюк тогда призналась, что она была несчастной, пишет Sobesednik.

"Это случилось лет в пять-шесть. Я встретила его в ТЮЗе! Там поставили спектакль "Ромео и Джульетта", – рассказывала артистка. – Главную женскую роль играла мама, а Ромео – артист Юрий Минеев. В него-то я и влюбилась! Перед спектаклем он обычно сажал меня на плечи, я крепко держала его за руки и считала, что он принадлежит только мне. Перед выходом на сцену Юра снимал меня с плеч и говорил: "Настенька, подожди меня за кулисами" – и уходил. А я мучилась ревностью, потому что там он целовался с Джульеттой!".

Появилась информация, что семья Анастасии Заворотнюк едва сводит концы с концами:

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Также Анастасия Заворотнюк вспомнила, как приревновала Минеева к своей маме.

"Однажды во время очередного спектакля я сидела на плечах Юры. Услышав, как мама на сцене произносит: "Приди, святая, любящая ночь. Приди и приведи ко мне Ромео", – я разозлилась и укусила Юру за ключицу! Он закричал так, что в зале было слышно. Но Юра через минуту вышел на сцену, сыграл. Наказание было страшным: он больше не носил меня на плечах".

Ранее мы также писали, что семья Заворотнюк назвала журналистов "моральными уродами".

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