Анастасия Заворотнюк была на грани банкротства – СМИ

Артистка задолжала банку почти полмиллиона долларов

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская артистка Анастасия Заворотнюк больна раком мозга и находится на лечении в одной из московских клиник. За несколько недель в сети появлялись абсолютно полярные новости о состоянии 48-летней актрисы, в том числе сообщалось, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. Теперь же звезда может уехать на лечение за границу. Дело в том, что Заворотнюк выплатила долги перед банком и запрет на выезд из России теперь с нее снят.

Подробности лечения Анастасии Заворотнюк узнайте в сюжете:

По информации Федерального агенства новостей, в средине сентября вступило в силу решение, согласно которому судебные приставы отказались от требований по установлению в отношении Анастасии Заворотнюк временных ограничений на выезд из России. Оказывается, что в ноябре 2012 года звезда сериала "Моя прекрасная няня" взяла кредит в одном из российских банков на сумму 435 тысяч долларов. И должна была вернуть средства через год, но в 2013 сделать этого не смогла.

В результате банк обратился в суд и актрису обязали выплатить не только сумму кредита, но и 50% пени. Но позже стало только хуже – через год курс доллара резко вырос и для Анастасии эта сумма стала неподъемной. К 2017 году Заворотнюк уплатила лишь восемь тысяч долларов и была намерена заложить землю в Подмосковье. Банк отказался, так как участок принадлежал матери актрисы. Знаменитость была на грани банкротства, однако арбитраж отказал в аресте имущества знаменитости.

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Спустя два года Анастасия Заворотнюк частично погасила кредит. Осталось оплатить исполнительный сбор в сумме около 38 тысяч долларов.

Стоит отметить, что артистке все еще пытались ограничить выезд за рубеж, но представители звезды подали встречный иск и теперь, когда долги выплачены, путь к лечению актрисы за рубежом открыт.

Ранее мы также писали, что экс-сотрудница клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, пыталась продать фото больной звезды. Стало известно, какое наказание грозит злоумышленнице.

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