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Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: последние новости о лечении актрисы

Актриса сейчас проходит реабилитацию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Актриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Как известно с информации СМИ, российскую актрису Анастасию Заворотнюк и звезду сериала "Моя прекрасная няня" перевели из клиники в реабилитационный центр, так как медики посчитали дальнейшее лечение бессмысленным. После всех слухов о болезни семья знаменитости впервые сделала заявление.

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Теперь же в пресс появились новые детали лечения Анастасии Заворотнюк. По данным "Вокруг ТВ", близкий друг семьи уверяет, что актриса чувствует себя не так плохо, как об этом пишут таблоиды. Более того, сейчас активно ведется реабилитация Анастасии, в том числе и с помощью водных процедур.

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Также аноним добавил, что две перенесенные в сентябре операции дали свои плоды и сейчас у Анастасии Заворотнюк появились огромные шансы на полное восстановление.

Напомним, что недавно на Николая Баскова накинулись с обвинениями из-за поста в поддержку Анастасии Заворотнюк. Ранее мы также писали, что родственники Заворотнюк обвинили Telegram-канал в публикации недостоверной информации.

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