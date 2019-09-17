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Анастасия Заворотнюк в детстве: архивные фото маленькой звезды

Актриса ранее делилась детскими фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уже несколько дней пребывает в коме. Стало известно, что диагноз актрисы – последняя стадия рака мозга. Кроме того, выяснилось, что в результате подключения аппарата искусственной вентиляции легких у Заворотнюк развились осложнения – полиорганная недостаточность и пневмония.

Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

А пока звезда в тяжелом состоянии пребывает в реанимации, стало известно, что из Instagram Анастасии Заворотнюк скрыли все комментарии. Более того, на данный момент отсутствует возможность оставлять новые комментарии.

Отметим, Анастасия Заворотнюк родилась в творческой семье, отец звезды – телережиссер, мать – народная артистка России. Так, еще в детстве будущая звезда "Моей прекрасной няни" решила, что будет актрисой. Ранее на своей странице в Facebook Анастасия Завротнюк опубликовала серию архивных детских фото. На некоторых из них артистка позирует с родителями и братом.

Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в детстве
Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк
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Ранее мы также писали, что Николай Басков поддержал больную раком Анастасию Заворотнюк.

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