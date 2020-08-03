Анастасия Заворотнюк возвращается домой после лечения рака в США – СМИ

Дом актрисы уже готовят к ее приезду

Известная российская актриса Анастасия Зворотнюк в скором времени вернется домой из США в свой загородный особняк, пишет издание Дни.ру.

Сообщается, что, несмотря на более ранние сообщения инсайдеров о возвращении Заворотнюк домой из клиники в России, Анастасия сейчас находится на лечении в одном из крупных медицинских центров в Нью-Йорке. По некоторым данным, актриса проходит лечение в Memorial Sloan Kettering Cancer Center, где ранее лечилась Жанна Фриске, которая умерла от рака в 2015 году.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Подтверждением этого факта считается то, что ее супруг Петр Чернышев в последнее время регулярно летал в США. Петр получил американское гражданство еще в 2001 году. Кроме этого, в росСМИ сообщают, что шикарный дом "прекрасной няни" уже давно пустует, и только недавно туда наведалась почти вся семья Заворотнюк: ее мать Валентина Борисовна, дочь Анна и сын Майк. По словам репортеров, близкие актрисы устроили в доме капитальную уборку – видимо, готовясь к приезду Анастасии.

Анастасия Заворотнюк вышла на связь – смотрите видео:

Напомним, недавно Владимир Копылов, отец известной российской певицы Жанны Фриске, высказался по поводу состояния здоровья Анастасии Заворотнюк.

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