Анастасия Заворотнюк: жизненный путь звезды "Моей прекрасной няни"

Биография культовой российской актрисы

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк – российская актриса театра и кино. Популярность ей принесла главная роль в комедийном сериале "Моя прекрасная няня". 13 сентября стало известно, что с 48-летней звездной произошла беда – Анастасия больна раком и сейчас в одной из московских клиник находится в коме. Для российского шоу-бизнеса такая новость стала настоящим шоком, ведь Заворотнюк в последнее время не появлялась на публике и никаких официальных комментариев касательно своей болезни не давала.

Подробности болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

Сегодня.Lifestyle собрали ключевые факты из жизненного пути популярной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Детство и юность будущей актрисы

Анастасия родилась в семье телережиссера и театральной актрисы. Возможно, поэтому вопрос выбора будущей профессии не стоял. Девочка – второй ребенок в семье, у нее есть старший брат Святослав. Заворотнюк появилась на свет в Астрахане, но позже родители приняли решение переехать в Москву, где мама Валентина Борисовна стала преподавателем сценической речи в институте Останкино, а отец – Юрий Андреевич – возглавлял один из телеканалов и стал почетным членом Академии российского телевидения.

Анастасия Заворотнюк Фото: Facebook-страница Анастасии Заворотнюк

Стоит добавить, что с детства Настя мечтала не только о актерской карьере, изначально в ее планах было стать балериной, но отец такое решение не поддержал.

Студенческие годы

Несмотря на то, что Анастасия стремилась к театральной сцене, в один момент она приняла решение поступить в педагогический вуз на исторический факультет, но проучилась там всего год и отправилась в театральный вуз Москвы – ГИТИС. Но тут ее ждало разочарование – юная Заворотнюк провалила экзамены. Папа в тот сложный момент поддержал будущую звезду и надоумил ее поступить в другой вуз – Школу-студию МХАТ. Позже она повторила попытку сдать экзамены в ГИТИС и успешно прошла отбор.

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Так и начались первые успехи девочки в актерском мастерстве. Уже на третьем курсе Анастасия зарекомендовала себя в качестве талантливой актрисы и была приглашена в театральную постановку "Миф о Дон Жуане", что стало началом успешной карьеры в знаменитой "Табакерке".

"Золотые" годы в сериале "Моя прекрасная няня"

В 2004 году, когда Насте было 33 года, ее пригласили на пробы в комедийный сериал. Актриса согласилась, но важности этому проекту не придала, даже не понимая, о чем будет картина. Но неожиданно для себя она получает главную роль в сериале "Моя прекрасная няня". Это событие кардинально изменило жизнь актрисы в профессиональном плане. Кроме зрительского признания и популярности, роль Вики ей принесла первую серьезную награду "Золотого Остапа", затем "ТЭФИ". В 2005-м фото Анастасии Заворотнюк в глянце Glamour сопровождало премию и титул "Телевизионная актриса года".

Анастасия Заворотнюк во время съемок "Моя прекрасная няня" Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

С того момента Анастасия активно снимается не только в комедиях, но и драмах. Кроме актерской деятельности, Заворотнюк вела ряд развлекательных программ. Выступала членом жюри телешоу и принимала участие в проекте "Две звезды" и даже создала свой комедийный проект "Настя". Но из-за низких рейтингов проект пришлось закрыть.

Личная жизнь Анастасии Заворотнюк

Первым супругом актрисы стал немецкий предприниматель Олаф Шварцкопф, который был на 12 лет старше. Мужчина в 1993 году познакомился с Настей в гримерке и через пять дней предложил замужество. Актриса согласилась и прожила с любимым в Германии почти год. Но, как быстро их отношения начались, так и закончились.

Второй брак Анастасии продлился более 10 лет. Ее супругом стал бизнесмен Дмитрий Стрюков, от которого звезда сериала "Моя прекрасная няня" родила дочку Анну и сына Майкла.

Дети звезды Анна и Майкл Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

На момент отношений со вторым мужем Анастасия жила на две страны – в России занималась актерской деятельностью, а в США – недвижимостью.

Второй муж актрисы Дмитрий Стрюков Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

После развода Настя как раз снималась в сериале "Моя прекрасная няня", и, разумеется, фанаты мечтали, чтобы любовная картинка главных героев сериала отобразилась в реальности. Так и случилось – "няня Вика" закрутила роман со своим экранным мужем – актером Сергеем Жигуновым. На тот момент мужчина состоял в браке с супругой Верой и принял решение уйти от нее ради коллеги по сцене. Но отношения Сергея и Анастасии продлились всего два года, после чего актер вернулся к жене.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов Фото: YouTube

В сентябре 2008 года Анастасия поделилась с поклонниками радостной новостью – она выходит замуж за Петра Чернышева – российского и американского фигуриста.

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В браке с Петром Настя родила девочку Милу, который сейчас всего годик. 48-летняя актриса очень долго скрывала беременность и даже своим детям рассказала, будучи на пятом месяце. Более того, звезда прибегла к искусственному оплодотворению, что, по мнению многих поклонников, и спровоцировало возникновение болезни – рака.

Актриса вместе со своей дочкой Милой и супругом Петром Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

На данный момент известно, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в коме, поэтому провести операцию или любую другую терапию невозможно.

Напомним, вчера дочь Анастасии Заворотнюк, 23-летняя Анна, навестила маму в больнице.

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