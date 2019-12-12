Анастасию Заворотнюк парализовало: семья актрисы сделала заявление

Родные "Няни Вики" обратились к поклонникам

Анастасия Заворотнюк Фото: Instagram.com

11 декабря в СМИ появилась информация о том, что болеющая раком актриса Анастасия Заворотнюк навсегда парализована. Ранее сообщалось, что звезду прооперировали, и сейчас она находится на реабилитации.

Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме. Подробности в сюжете:

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" молчать долго не стала и прокомментировала печальные новости о состоянии здоровья актрисы. Так, на официальной странице в Instagram, которая была создана для поддержки Анастасии Заворотнюк, близкие сделали заявление.

"Затишье было недолгим, а жаль. Потому что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: „Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе". А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию", — сказано в сообщении.

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Отметим, что родные Заворотнюк не подтвердили информацию о ее параличе, но и не опровергли слухи: "Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю".

Стоит также отметить, что ранее семья Анастасии Заворотнюк жаловалась на журналистов, которые публикуют заведомо неправдивые новости об актрисе. Родные Заворотнюк заявили, что реальная информация о состоянии звезды появляется исключительно на Instagram-странице, которую ведут непосредственно они.

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