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Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату: все подробности

У актрисы увеличились шансы на выздоровление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк больна раком мозга. Сначала врачи не давали никаких прогнозов, но вчера, 18 сентября, Настя пришла в сознание и начала дышать самостоятельно. Теперь появилась информация, что кинозвезду перевели из реанимации в обычную палату.

Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в сюжете:

Как сообщает Telegram-канал Mash, врачам удалось вывести Анастасию Заворотнюк из критического состояния. Более того, медики смогли уменьшить отек мозга, что и помогло вывести актрису из медикаментозной комы. Возле знаменитости сейчас в палате находятся родные. Отметим, что пока актриса была в коме, провести операцию или любую другую терапию было невозможно.

Также было принято решение продолжать лечение, и теперь у Насти появились значительные шансы на выздоровление.

Тем временем на болезни Анастасии Заворотнюк начали наживаться мошенники. Злоумышленники предлагали представителям СМИ заплатить деньги за общение со звездой и ее родственниками.

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