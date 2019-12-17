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Анастасию Заворотнюк преследуют: семья актрисы сделала гневное обращение и показала фото незнакомцев

Близкие просят прекратить погоню за информацией о состоянии актрисы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:37
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Родные больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк неоднократно обращались к поклонникам и журналистам с просьбой не преследовать звезду сериала "Моя прекрасная няня". Но находятся незнакомцы, которые продолжают следить за больной актрисой в надежде заполучить ценную информацию.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе. Детали в сюжете:

Так, на странице поддержки актрисы появились фото мужчин-папарацци, которые преследуют кинозвезду и предлагают врачам деньги за информацию о ней. Родные Анастасии Заворотнюк не только опубликовали их фото, но и сделали гневное обращение.

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"Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах — это низко" — негодуют родственники актрисы.

Отметим, недавно появилась новость, что семья Заворотнюк нуждается в дополнительных средствах, несмотря на заявление родственников о том, что им не нужна финансовая помощь. Кроме того, СМИ узнали, сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на ее лечение.

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