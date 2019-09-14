Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анастасию Заворотнюк ввели в искусственную кому: подробности

Состояние актрисы ухудшается

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Анастасию Заворотнюк ввели в искусственную кому
Анастасию Заворотнюк ввели в искусственную кому
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Анастасию Заворотнюк, которая накануне попала в реанимацию, ввели в кому. О тяжелом состоянии российской актрисы стало известно в пятницу, 13 сентября, когда врачи заявили о намерении провести операцию.

О романах Анастасии Заворотнюк смотрите в эксклюзивном ролике:

В настоящее время Анастасия Заворотнюк находится в одной из московских клиник. Ее здоровье ухудшается из-за отека мозга, вызванного тяжелой болезнью. Специалисты намерены оперировать звезду, однако выражают опасение за то, как организм Заворотнюк перенесет наркоз.

Сегодня стало известно, что звезду "Моей прекрасной няни" ввели в медикаментозную кому. Врачи также диагностировали актрисе парез правой части тела на фоне тяжелой болезни. Телеграм-канал Mash сообщает, что у Заворотнюк поражена правая рука.

Напомним, что 48-летней Анастасии Заворотнюк поставили диагноз рак мозга 4-й стадии. Рядом с ней в больнице находится ее муж Петр Чернышев.

Анастасия Заворотнюк с мужем
Анастасия Заворотнюк с мужем
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Несмотря на то, что информация о состоянии здоровья "няни Вики" появилась в СМИ совсем недавно, известно, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу больше двух недель назад – прямиком из Польши.

К слову, в октябре минувшего года Анастасия Заворотнюк родила дочь.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
СМИ: у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга Умерла 16-летняя актриса "Облачного атласа": неожиданные причины смерти 15 лет одиночества: звезда "Терминатора" рассказала, почему отказалась от секса
рак актриса кома Анастасия Заворотнюк моя прекрасная няня
Реклама

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Прелестная невеста звезды Хоффенхайма и сборной Армении. Фото
Прелестная невеста звезды Хоффенхайма и сборной Армении. Фото
Это уменьшает риск инфаркта: сколько нужно спать днем
Это уменьшает риск инфаркта: сколько нужно спать днем
Эти 10 актеров пошли на жертвы ради роли в кино
Эти 10 актеров пошли на жертвы ради роли в кино

Популярные статьи

Сегодня, 07:43Fun

Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию

Вчера, 18:33Шоу-бизнес

Свадьба Ксении Собчак: фото, видео и все подробности

Вчера, 13:28Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 10:31Шоу-бизнес

Роскошная леди: Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье

Вчера, 09:40Шоу-бизнес

"Мисс Украина 2019": что известно о победительнице Маргарите Паше

12 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

12 сентябряШоу-бизнес

Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной мамой ее сына

12 сентябряТехно

MIUI 11: опубликованы фото новой прошивки Xiaomi

12 сентябряFun

Телеведущую осудили из-за слишком откровенного наряда

12 сентябряТехно

Tesla Илона Маска установила рекорд скорости

12 сентябряПсихология

Гороскоп на 12 сентября: все знаки зодиака

11 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

11 сентябряШоу-бизнес

Ксения Собчак о свадьбе: "Максим знал все с самого начала"

11 сентябряFood

Как приготовить идеальный бисквит: полезные советы и рецепты

11 сентябряШоу-бизнес

Евгения Власова рассказала о примирении с Константином Меладзе

11 сентябряШоу-бизнес

Оля Полякова откровенно рассказала о проблемах мужа

Новости партнеров

Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника
Салат Метёлка для похудения и очищения кишечника
Заливной пирог на майонезе с капустой
Заливной пирог на майонезе с капустой
Італійська ведуча, яка обожнює дражнити фанатів ефектними фото
Італійська ведуча, яка обожнює дражнити фанатів ефектними фото
СМИ: Элджей и Ивлеева сыграли свадьбу
СМИ: Элджей и Ивлеева сыграли свадьбу
Почему беспорядок дома делает мир лучше, а человека —счастливее
Почему беспорядок дома делает мир лучше, а человека —счастливее
Эти 7 знаменитостей стали отцами после 50 лет
Эти 7 знаменитостей стали отцами после 50 лет