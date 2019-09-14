Анастасию Заворотнюк ввели в искусственную кому: подробности

Состояние актрисы ухудшается

Анастасию Заворотнюк ввели в искусственную кому Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Анастасию Заворотнюк, которая накануне попала в реанимацию, ввели в кому. О тяжелом состоянии российской актрисы стало известно в пятницу, 13 сентября, когда врачи заявили о намерении провести операцию.

О романах Анастасии Заворотнюк смотрите в эксклюзивном ролике:

В настоящее время Анастасия Заворотнюк находится в одной из московских клиник. Ее здоровье ухудшается из-за отека мозга, вызванного тяжелой болезнью. Специалисты намерены оперировать звезду, однако выражают опасение за то, как организм Заворотнюк перенесет наркоз.

Сегодня стало известно, что звезду "Моей прекрасной няни" ввели в медикаментозную кому. Врачи также диагностировали актрисе парез правой части тела на фоне тяжелой болезни. Телеграм-канал Mash сообщает, что у Заворотнюк поражена правая рука.

Напомним, что 48-летней Анастасии Заворотнюк поставили диагноз рак мозга 4-й стадии. Рядом с ней в больнице находится ее муж Петр Чернышев.

Анастасия Заворотнюк с мужем Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Несмотря на то, что информация о состоянии здоровья "няни Вики" появилась в СМИ совсем недавно, известно, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу больше двух недель назад – прямиком из Польши.

К слову, в октябре минувшего года Анастасия Заворотнюк родила дочь.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.