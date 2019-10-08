Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

"Няня Вика" все еще находится в тяжелом состоянии

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

На фоне недавних новостей о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком мозга, появилась новая и более утешительная информация – звезду сериала "Моя прекрасная няня" выписали из больницы.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, Анастасия все еще находится в тяжелом состоянии, но ее уже вывезли из клиники "Европейский медицинский центр", где она проходила лечение на протяжении последнего месяца. Также в СМИ отмечается, что актрисе закрыли обслуживание по ОМС (обязательное медицинское страхование, – Ред.) и завершили лечебные мероприятия в стационаре.

Ко всему, стало известно, что на этом лечение российской актрисы не завершилось, ее перевезли в другое место.

Накануне в СМИ просочилась информация о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк якобы умерла 5 октября. Один Telegram-канал обнародовал скриншот переписки с неизвестным инсайдером, сообщившим, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" скончалась. По словам источника, информация передана работниками той самой медклиники, в которой находится актриса.

В свою очередь семья актрисы тоже обратилась к прессе и публике, попросив не спекулировать на теме болезни Анастасии Заворотнюк. Так, судя по заявлениям близкого окружения звезды, Анастасия Заворотнюк жива и проходит лечение.

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