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Анастасию Заворотнюк выписали из клиники – СМИ

Актриса из центра реабилитации отправилась домой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: Instagram.com

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, долгое время провела в реабилитационном центре под Москвой. В канун Нового года родные звезды нарушили молчание и обратились к поклонникам от имени "Няни Вики". Но о том, в каком состоянии сейчас находиться знаменитость, достоверно неизвестно.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе, смотрите подробности:

Как сообщает ресурс "Новости 7 дней в неделю", Анастасию Заворотнюк уже выписали из реабилитационного центра и отправили домой. Об этом также свидетельствует тот факт, что возле клиники перестали дежурить папарацци.

"Врачи отправили домой больную актрису, так как не видят смысла в лечении. Она обречена", – утверждает новостной портал. Есть предположение, что российская актриса ждет экспериментальное лечение в США.

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Также есть предположение, что у семьи Анастасии Заворотнюк закончились деньги на лечение. А, как известно, родственники знаменитости отказались от сбора средств.

Также мы писали, что Анастасия Заворотнюк теряет интерес поклонников, поскольку фанаты массово отписываются от звезды в Instagram.

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