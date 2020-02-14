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Анатолий Анатолич признался, что до сих пор не может простить супруге

Юла была удивлена признанием ведущего

Ведущий программы "Ранок з Україною" и его жена Фото: Иван Марчук

В рамках спецпроекта, посвященного Дню святого Валентина, Сегодня.Lifestyle взяли интервью у ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолия Анатолича и его супруги Юлы. Украинская знаменитость признался, что до сих пор не может простить своей супруге.

Смотрите полное интервью с Анатолием Анатоличем и Юлой ко Дню святого Валентина:

Отметим, что телеведущий уже 11 лет состоит в браке со своей супругой Юлой. Но до сих пор не может простить жене то, что она во время ссоры разбила коллекционный телефон.

"Юла разбила мой телефон. У меня был Nokia 6310i, коллекционный. Я так любил его! До сих пор не могу простить. Юла специально это сделала, когда мы поругались. Разбила в хлам", – поделился Анатолий.

Примечательно, на вопрос: "Что вы не сможете простить любимому человеку", Юла ответила: "Предательство".

Также украинский ведущий Анатолий Анатолич и его супруга Юла вспомнили первое знакомство, которое состоялось 11 лет тому назад.

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