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Анатолий Анатолич сделал подарок жене на День святого Валентина стоимостью 1 млн грн

Телеведущий на 14 февраля подарил супруге Porsche Cayenne

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:51
Анатолий Анатолич и Юла
Анатолий Анатолич и Юла
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

День святого Валентина уже завтра, и пока Владимир Дантес делится идеями бюджетных подарков, телеведущий Анатолий Анатолич накануне праздника подарил супруге дорогостоящий автомобиль.

13 февраля Юла, жена Анатолича, обнаружила на парковке желтый Porsche Cayenne. Отметим, в Украине цена на такой автомобиль стартует с отметки миллион гривен.

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"Я в шоке", – подписала фото Юла.

Анатолий Анатолич подарил жене на День святого Валентина Porsche Cayenne
Анатолий Анатолич подарил жене на День святого Валентина Porsche Cayenne
Фото: facebook.com/Yula.Yula1

Но если Porsche Cayenne по карману далеко не каждому, то создать романтическую атмосферу в праздник под силу всем. Мы уже поделились с вами подборкой фильмов о любви, рассказали, как приготовить романтический завтрак в постель, а также праздничный ужин, посоветовали, что можно подарить любимому человеку.

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