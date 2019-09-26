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Анатолию Анатоличу – 35: ТОП-10 мыслей телеведущего

Ведущий телеканала "Украина" отмечает день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:39
Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Сегодня, 26 сентября, ведущему программы "Ранок з Україною" Анатолию Анатоличу исполняется 35 лет! В честь дня рождения Анатолия публикуем 10 мыслей телеведущего об истинах, достижениях и движении вперед.

Смотрите видео о том, как коллеги, друзья и родные поздравили Анатолия Анатолича с днем рождения:

  • О браке

К сожалению, брак – это не аксиома, это не формула. Поэтому идеального рецепта не существует. В любых отношениях все очень индивидуально. Есть только общий фундамент, который состоит из любви, уважения и доверия, а все остальное строится на этом. Быть в браке – это большая работа и ответственность, а не только удовольствие.

  • О переезде

Никогда не думал о переезде. Я востребован в своей стране и люблю Украину. У меня нет страха перед переездом, но я не вижу смысла покидать то, что любишь, поэтому я буду жить только здесь, в Украине. Разве что когда-то в старости, когда мне нечем будет заняться, я с удовольствием буду жить по соседству со Шварценеггером где-нибудь в Калифорнии.

  • О достижениях

Мои главные достижения – это мои прекрасные дети, я очень горжусь ими! Это очень важный след в моей жизни. Искренне верю, что они изменят этот мир к лучшему.

Анатолий Анатолич со своей семьей
Анатолий Анатолич со своей семьей
Фото: пресс-служба

  • Об истинах

За последние пару лет я принял для себя несколько идей, которые раньше казались мне пословицами, вроде "всех денег не заработаешь", "время, как песок". Это все действительно так, и я намного больше стал тратить времени и денег на путешествия, например. Несомненно, в этом есть заслуга моей жены, которая меня поддерживает. Чем больше мы тратим, тем больше мы зарабатываем, и это тоже работает, поэтому я стараюсь находить радость в мелочах.

  • О профессии ведущего

Ведущий – это, скорее всего, призвание, настоящее ремесло, когда не ты выбираешь профессию, а она выбирает тебя. В студенческие годы я учился на специальности "Контроль и ревизия" и, наверное, поступая в институт, не задумывался, что буду вести утреннее шоу на главном телеканале страны.

  • О похвале и критике

Похвала – это очень хорошо. Появляется желание расти и развиваться в той или иной сфере. Кто бы что не говорил, это важный элемент созидания – когда тебе говорят, что итоги твоей работы, то, что ты делаешь, – очень круто. Поддержка близкого человека очень важна и ценна в наше время. А к критике от людей, мнение которых для меня важно, безусловно, я прислушиваюсь.

Телеведущий Анатолий Анатолич
Телеведущий Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба

  • О том, каким видит себя через 10 лет

Мне больше всего хочется, чтобы все вокруг нас было более ярким и спокойным. Чтобы не надо было думать о плохом, о войне на Востоке. Относительно своего развития – я уверен, все идет своим чередом. Надо работать – и все получится, то же самое могу пожелать любому человеку. Хочется больше путешествовать, больше наслаждаться жизнью! Это банальные потребности, которые есть абсолютно у всех людей независимо от сферы деятельности.

  • О провалах

Явный для меня провал – это когда к тебе на эфир приходит человек, а ты не знаешь даже, как его зовут. Это говорит о полной неподготовленности ведущего. Таких моментов в моей карьере никогда не было. Даже эфиры я никогда не просыпал, хотя работаю в утренних шоу уже 12 лет.

Ведущий Анатолий Анатолич
Ведущий Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

  • О "Зе Интервьюере"

Каждое интервью помогает понять что-то новое о себе, потому что любой разговор – это диалог, дуэль, обмен энергией! Поэтому каждый герой дает мне очень много нового опыта. Так же, как и зрителю, потому что все интервью – это не просто разговоры с интересными, известными людьми. Это мотивирующие истории, и я в это искренне верю.

  • О развитии

В сфере медиа вообще или в сфере интервью, если ты не движешься вверх, останавливаешься, то ты просто начинаешь катиться вниз. Это очень простая схема, поэтому я выбираю только движение вперед, не говоря уже про конкуренцию.

Ранее мы также писали, что Анатолий Анатолич вспомнил жуткий момент из жизни.

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