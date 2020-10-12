Андре Тан чуть не расстался с супругой на фоне кризиса из-за коронавируса

Дизайнер одним из первых украинских звезд заразился COVID-19

Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан стал одним из первых среди украинских знаменитостей, кто переболел коронавирусом. COVID-19 он заразился во Франции, в марте этого года. Дизайнер рассказал о болезни и признался, что чуть не развелся со своей супругой на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Заболели тогда и жена Андре – Алина, и дочь София. Болезнь Андре перенес довольно трудно. Об этом знаменитость рассказал в одном из интервью.

Модельер признался, что ему было очень плохо, и его будто "накрыла депрессуха". А еще – начались ссоры с супругой, которые возникли из-за проблем в бизнесе. Говорят, что чуть не дошло до развода!

Андре Тан с супругой Алиной Харченко Фото: instagram.com/andre_tan_official, instagram.com/alina_kharechko

В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" Андре рассказал о том периоде.

"Нет мы не развелись, мы просто очень сильно как раз из-за бизнеса ссорились. Да, у меня был период, когда я съехал на две недели, попросился к друзьям на квартиру", – рассказал Тан.

Андре первым сделал шаг к примирению с возлюбленной, и сейчас в семье все хорошо.

Как Андре Тан чуть не развелся, смотрите в видеосюжете ниже:

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" заразился коронавирусом. Мы также сообщали, что эксперты "Топ-модели по-украински" заразились коронавирусом.

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