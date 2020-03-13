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Андре Тан: "Я два раза был банкротом"

Украинский дизайнер рассказал, из-за чего несколько раз оказывался на грани банкротства

Марина Попович
Сегодня, 09:05

В откровенной беседе с журналисткой Викторией Маремухой для программы "Ранок з Україною", которая выходит на телеканале "Украина", известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, из-за чего несколько раз оказывался на грани банкротства и какие планы собирается реализовать в ближайшее время.

Андре Тан уже целых 20 лет в фэшн-бизнесе! За это время дизайнер создал множество коллекций и знает все о модных трендах. Однако даже он имеет свои поводы для переживаний.

"У меня есть большой страх, что я не успею реализовать все, что я задумал. Второй страх – мне все время кажется, что у меня закончатся идеи, ведь мода – это такая машина, это такой маховик, который просто уничтожает дизайнера, если он не в тренде", – поделился дизайнер Андре Тан в программе "Ранок з Україною".

Дизайнер Андре Тан
Дизайнер Андре Тан
Фото: instagram.com/andre_tan_official

В свое время с дизайнером именно это и произошло. Мужчина был на грани и едва не остался за бортом модного бизнеса.

"Например, я два раза был банкротом. Когда у тебя нет денег заплатить людям зарплату и не за что купить новые ткани, ты должен собирать себя по кускам и идти дальше. Я решил бежать от этой проблемы – во время одного из моих банкротств я полетел в Индию, но затем, сидя в медитации понял: "Ну, окей, я посижу, помедитирую месяц, два, три, а что потом? Мне все равно нужно ехать в Украину, спасать, доставать из задницы свой бизнес", – признался дизайнер.

Причиной банкротства стало неправильное формирование цен. Мужчина создавал коллекцию и делал минимальную наценку, которая не позволяла его бизнесу быть прибыльным. Печальный опыт, но Андре Тан таки смог спасти дело своей жизни. Теперь у него еще больше амбициозных планов.

"Я бы хотел одеть Леди Гагу, потому что с ее творчеством можно экспериментировать, – рассказал Андре Тан в эфире телеканала "Украина". – Мы писали ее стилисту, она сотрудничает с известным стилистом Николя Форничелли. Но дело в том, что последний год, даже несколько лет, он не так тесно с ней сотрудничает, и направил нас к другому стилисту, а тот пока только входит в курс. Поэтому нам нужно время, чтобы одеть Леди Гагу".

Напомним, ранее Андре Тан признался, почему мама ставила его в угол на гречку.

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