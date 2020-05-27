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Андреа Бочелли после коронавируса стал донором плазмы

Сегодня, 11:48

10 марта тенору медики установили диагноз COVID-19

Еще один известный мировой тенор Андреа Бочелли переболел коронавирусом. До этого о своей болезни подробно рассказывал оперный певец Пласидо Доминго – 79-летний испанский исполнитель заявил, что не нуждается в госпитализации и принял решение самоизолироваться в своем доме.

Оперный певец Андреа Бочелли
Оперный певец Андреа Бочелли
Фото: instagram.com/andreabocelliofficial

Как сообщает издание ANSA, 61-летний Андреа Бочелли в одной из больниц города Пиза уже сдал свою кровь на плазму. Коронавирус у тенора подтвердили еще 10 марта, после взятия мазка. По словам тенора, симптомов у него не было, беспокоила лишь небольшая температура. От певца также заразились его супруга и дети.

Узнайте также, кто из звезд заразился коронавирусом:

Ранее мы писали, кто из знаменитостей пожертвовал миллионы на борьбу с коронавирусом.

Также сообщалось, что известному канадскому актеру Нику Кордеро пришлось ампутировать ногу из-за осложнений, вызванных коронавирусом. На протяжении трех недель знаменитость боролся с COVID-19 и ему удалось выйти из комы. Близкие 41-летнего актера отмечают, что для него это уже победа.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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