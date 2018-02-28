Андрей Данилко и команда TAYANNA простили друг друга

24 февраля в Киеве состоялся финал украинского отбора на конкурс Евровидение. После выступления TAYANNA Данилко поставил под сомнение, что участница поет в живую. Чтобы развеять сомнения, звукорежиссер СТБ включил "минус" конкурсного трека. Как оказалось, предположения члена жюри не подтвердились – певица пела в живую и под овации зала исполнила фрагмент песни еще раз, что доказало заблуждение Данилко. Тем не менее, комментарии Данилко вызвали негодование зала и директора певицы, который обратился к Данилко: "Как вам не стыдно, Андрей?!" На что получил всем известный ответ.

О том, что жалеет о произошедшем инциденте Андрей Данилко признался в эфире телеканала 112: "Фраза, которая была сказана резко...я, конечно, жалею об этом. Честно скажу: нужно быть сдержанным, нужно понимать, что это прямой эфир, что там были и дети".

В продолжение разговора с Алесей Бацман, ведущей программы, Данилко добавил: "Они нервничали, он тоже сорвался (Александр Кажиян, – прим. ред.). Он настолько переживал за Таянну, что я хочу как-то ее унизить. Но реально это круто, что он бросился на амбразуру. Я хочу, чтобы эта вся история закончилась. Я думаю это должно сойти на нет, это все было на эмоциях".

"Вы меня, пожалуйста, простите за субботнюю ситуацию, которая произошла. И Таянна, и Миша Ясинский, и Саша Кажиян. Мы все живем в одной стране. Я думаю, надо простить друг друга", – обратился Данилко.

В свою очередь директор певицы на своей странице в Facebook опубликовал пост, которым подтвердил, что конфликт исчерпан: "В этой ситуации я приму на себя роль ученика, который не держит зла на вспылившего учителя. Три года назад я понял, что любовь сильнее нелюбви. Поэтому, да, надо простить друг друга...".