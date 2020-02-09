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Андрей Данилко признался, почему всегда носит кепку

Эксперт Нацотбора на Евровидение 2020 раскрыл тайну своего образа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Андрей Данилко
Андрей Данилко
Фото: пресс-служба

У Андрея Данилко есть два образа, которые уже долгие годы остаются неизменными. Это образ Верки Сердючки – сценический, и "повседневный", в котором он всегда появляется на ТВ. В эфире Нацотбора на "Евровидение-2020" Данилко впервые признался, почему носит кепку и черную одежду.

Андрей Данилко поделился самым откровенным в сюжете:

Напомним, что в этом году состав жюри Нацотбора на "Евровидение-2020" кардинально изменился. Судейские стулья заняли певица певица Тина Кароль и профессионал в украинской музыкальной и радиоиндустрии Виталий Дроздов. Неизменным членом жюри остался Андрей Данилко.

В первом полуфинале, который состоялся 8 февраля, Андрей Данилко объяснил, почему всегда носит кепку.

"Как человек всегда занятой, у меня много кепок. Это "спецовка". Вы же не говорите врачу, почему он всегда в белом. Мне так удобно. Уже даже говорят: "Почему ты оделся как Данилко", – прокомментировал артист.

Он добавил, что ранее покупал себе разную одежду и даже собирался в ней прийти на эфиры "Х-фактора", но вскоре понял, что ему совсем не комфортно в таких нарядах.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдут также 15 февраля (полуфинал) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы писали, что Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле.

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