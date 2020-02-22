Андрей Данилко раскритиковал номер Jerry Heil в финале Нацотбора на Евровидение-2020

Артистка планирует выступить на Евровидении-2020 с песней Vegan

В финале Нацотбора на "Евровидение-2020", который феерично открыла Верка Сердючка, свое выступление представила автор хита "Охрана, отмєна" Jerry Heil. Во время первого полуфинала судьи посоветовали артистке усовершенствовать свой номер. Jerry Heil учла комментарии членов жюри и переделала номер, в этом ей помог известный украинский режиссер-постановщик Герман Ненов.

Тем не менее Андрей Данилко посчитал, что номер совершенно не соответствует песне Vegan.

"Мне кажется, вы сделали большую ошибку, что вы читали комментарии, это деструктив. Если вы будете читать что вам советуют – ничего не получится. Так наши люди устроены. Я какое-то время "позорил украинскую жинку", а потом стал легендой. Вы мне очень нравитесь. Сейчас вам сделали номер, который не имеет никакого отношения к песне Vegan. Герман Ненов точно под эту песню номер ставил? Полное несоответствие. Если ты хочешь добиться результата – никого не слушай" – сказал Данилко.

INSTAGRAM

Тина Кароль тоже порекомендовала Jerry Heil слушать только себя.

"Я люблю эту песню, я люблю тебя как музыканта, я люблю тебя как открытие украинского шоу-бизнеса. Не сворачивай со своего пути никогда. Это твое мировоззрение, хочешь быть в пижаме – ходи в пижаме. Забывай обо всем, самое главное, что ты в своей музыке ведешь людей к просветлению", – прокомментировала Тина.

А вот Виталий Дроздов заявил, что есть люди, которые считают, что Jerry Heil не слишком хочет поехать в Роттердам. Кроме того, судья объяснил, почему артистку хейтят в соцсетях: "Я думаю, что далеко не все понимают, что у современных артистов образ не настолько яркий, как это было в прошлом тысячелетии. Возможно, не всем зрителям это понятно, поэтому вас хейтили за эти вещи".

Смотрите выступление Jerry Heil в финале Нацотбора на "Евровидение-2020":

Напомним, финал Национального отбора на" Евровидение-2020" прошел 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.