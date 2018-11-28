Андрей Данилко впервые снялся в постельной сцене с "мамой" Сердючки
Артист принял участие в съемках комедии "Секс и ничего личного"
В преддверии выхода одной из самых горячих комедий года "Секс и ничего личного" мы пообщались с создателями фильма и узнали, как проходили съемки. Фильм создан компанией Star Media при поддержке Госкино, а за сценарий отвечал популярный шоумен Сергей Притула вместе со своими коллегами по "Вар’яти-Шоу".
В центре сюжета – история, которая происходит накануне новогодних праздников. Главный герой по имени Сергей получает отказ от любимой девушки на его предложение пожениться. А все из-за того, что он не устраивает ее в постели.
Чтобы хоть как-то залечить раны, Сергей летит в Прагу к другу Василию и там же случайно знакомится со стриптизершей, которая обещает его научить всем нюансам успешной сексуальной жизни. Чем все это закончится, узнаем после 20 декабря – именно с этой даты стартует прокат картины в кинотеатрах Украины.
Главная роль в фильме досталась звезде фильмов "Сторожевая застава" и "Столетие Якова" Роману Луцкому. "Сергей для меня – жизненный персонаж, взятый из реальности. Конечно, это некий собирательный образ. Но, наверное, в нем есть что-то и от меня", – говорит Луцкий.
"Секс..." стал дебютным фильмом для Сергея Притулы (он играет Василия, друга главного героя). И первый кадр с его участием дословно сопровождался фразой: "Я Сергей, мне 36 и это мой первый кинодубль. Это как дефлорация".
Уже после съемок он поделился, что изначально роль Василия писалась не под него: "Но когда на этапе завершения сценария мне предложили самому его сыграть, писать стало намного проще. Поменялась лексика персонажа, так как я ее адаптировал уже под себя".
Всего работа над сценарием заняла около восьми месяцев. Основные съемки фильма проходили по соседству с дачей экс-президента Виктора Ющенко. Также часть сцен была отснята на улицах Львова и Праги.
По словам режиссера фильмы Ольги Ряшиной ("Мата Хари"), слишком откровенные моменты они старались смягчить юмором. "В эротических сценах я хочу в первую очередь увидеть романтику, во вторую очередь – комедию и только в третью – эротику, – говорит режиссер. – Но, конечно, снимая кино о сексе, без откровений и обнаженностей мы не могли не обойтись".
Создатели не раскрывают всех интриг, но приводят интересные примеры. Так, для съемки сцен глубоких поцелуев актер Роман Луцкий так увлекся, что испортил пять дынь! Также долгое время в секрете держали исполнительницу главной роли. Сыграла же ее, как выяснилось позже, участница "Танцюють всі", актриса Днепровского театра Анжелика Николаева, для которой эта роль стала кинодебютом.
В одном из эпизодов появится и Андрей Данилко. О своей работе в этом проекте он сказал: "Успех прокату обеспечит наша с Инной постельная сцена. И если бы ее показали в трейлере – зрители бы в кино точно побежали". Что касается музыкального оформления, в фильме зрители услышат хиты Макса Барских, MONATIK и других украинских исполнителей.
Напомним, ранее в репортаже со съемок продолжения комедии "Свингеры-2" мы писали о том, как Оля Полякова учила Дашу Астафьеву целоваться.