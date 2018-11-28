Андрей Данилко впервые снялся в постельной сцене с "мамой" Сердючки

Артист принял участие в съемках комедии "Секс и ничего личного"

Андрей Данилко. Фото: instagram.com/an.danilko

В преддверии выхода одной из самых горячих комедий года "Секс и ничего личного" мы пообщались с создателями фильма и узнали, как проходили съемки. Фильм создан компанией Star Media при поддержке Госкино, а за сценарий отвечал популярный шоумен Сергей Притула вместе со своими коллегами по "Вар’яти-Шоу".

В центре сюжета – история, которая происходит накануне новогодних праздников. Главный герой по имени Сергей получает отказ от любимой девушки на его предложение пожениться. А все из-за того, что он не устраивает ее в постели.

По сценарию персонаж Луцкого знакомится со стриптизершей Фото: пресс-служба

Чтобы хоть как-то залечить раны, Сергей летит в Прагу к другу Василию и там же случайно знакомится со стриптизершей, которая обещает его научить всем нюансам успешной сексуальной жизни. Чем все это закончится, узнаем после 20 декабря – именно с этой даты стартует прокат картины в кинотеатрах Украины.

Роман Луцкий в фильме играет Сергея Фото: пресс-служба

Главная роль в фильме досталась звезде фильмов "Сторожевая застава" и "Столетие Якова" Роману Луцкому. "Сергей для меня – жизненный персонаж, взятый из реальности. Конечно, это некий собирательный образ. Но, наверное, в нем есть что-то и от меня", – говорит Луцкий.

"Секс..." стал дебютным фильмом для Сергея Притулы (он играет Василия, друга главного героя). И первый кадр с его участием дословно сопровождался фразой: "Я Сергей, мне 36 и это мой первый кинодубль. Это как дефлорация".

Роман Луцкий и Сергей Притула Фото: пресс-служба

Уже после съемок он поделился, что изначально роль Василия писалась не под него: "Но когда на этапе завершения сценария мне предложили самому его сыграть, писать стало намного проще. Поменялась лексика персонажа, так как я ее адаптировал уже под себя".

Всего работа над сценарием заняла около восьми месяцев. Основные съемки фильма проходили по соседству с дачей экс-президента Виктора Ющенко. Также часть сцен была отснята на улицах Львова и Праги.

По словам режиссера фильмы Ольги Ряшиной ("Мата Хари"), слишком откровенные моменты они старались смягчить юмором. "В эротических сценах я хочу в первую очередь увидеть романтику, во вторую очередь – комедию и только в третью – эротику, – говорит режиссер. – Но, конечно, снимая кино о сексе, без откровений и обнаженностей мы не могли не обойтись".

Кадр из фильма Фото: пресс-служба

Создатели не раскрывают всех интриг, но приводят интересные примеры. Так, для съемки сцен глубоких поцелуев актер Роман Луцкий так увлекся, что испортил пять дынь! Также долгое время в секрете держали исполнительницу главной роли. Сыграла же ее, как выяснилось позже, участница "Танцюють всі", актриса Днепровского театра Анжелика Николаева, для которой эта роль стала кинодебютом.

В одном из эпизодов появится и Андрей Данилко. О своей работе в этом проекте он сказал: "Успех прокату обеспечит наша с Инной постельная сцена. И если бы ее показали в трейлере – зрители бы в кино точно побежали". Что касается музыкального оформления, в фильме зрители услышат хиты Макса Барских, MONATIK и других украинских исполнителей.

Напомним, ранее в репортаже со съемок продолжения комедии "Свингеры-2" мы писали о том, как Оля Полякова учила Дашу Астафьеву целоваться.