Андрей Джеджула показал покойную маму в день ее рождения

Сегодня мама шоумена отпраздновала бы день рождения

Андрей Джеджула. Фото: instagram.com/djedjula

Ведущий Андрей Джеджула поделился с подписчиками своего фотоблога грустной новостью. Сегодня отпраздновала бы день рождения мама шоумена, однако ее уже нет в живых.

На странице в Instagram Джеджула выложил фотографию, где предстает вместе с мамой. Андрей рассказал, что его мама была доброй, верным другом, "советчиком и мудрым наставником, лучшей бабушкой".

"Только ты могла решить самую неразрешимую задачу! Мамуля, нам всем тебя очень сильно не хватает! Не хватает твоего озорного смеха и потрясающего чувства юмора, тепла, ласки и заботы! Так любить могла только ты! Отпразднуй свой день рождения как следует со своими небожителями и к нам за стол спустись хоть на чуточку! Царствие небесное тебе, мой самый дорогой человек!" – написал Андрей.

Андрей Джеджула с мамой Фото: instagram.com/djedjula

Поклонники Джеджулы высказали ему свои слова поддержки. "Светлая вечная память", "трогательно до слез. Какой вы чувствительный, любящий и благодарный. Это счастье, что в вашей жизни была такая мама, которая научила любить", – пишут фаны в комментариях.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти известной украинской актрисы Юлии Волчковой.