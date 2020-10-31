Андрей Джеджула рассказал о своем разводе и ссорах с приемной дочерью

Инициатором разрыва была супруга шоумена – Юлия

Шоумен Андрей Джеджула, чье авто забросали мусором в Киеве, в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказал о сложностях в семье и своем разводе. Актер и телеведущий познакомился с возлюбленной Юлией Леус в 2016 году на свадьбе ее подруги, а вскоре сделал предложение.

Однако спустя два года супруги решили развестись. Инициатором разрыва стала сама Юлия. По ее словам, у них с Андреем было полное непонимание. У ведущего также возникали недоразумения в общении с дочкой Юлии от первого брака.

Андрей Джеджула с беременной женой Фото: instagram.com/djedjula

Джеджула признается, что в основном, ссоры были исключительно бытового характера.

"Я просто принципиальный. У меня все должно быть по полочкам. Я так привык, – объяснил герой "Зіркового шляху". – Как говорится, нашла коса на камень: сложность моего непростого характера и подросткового характера Ангелины".

Юлия с дочкой Ангелиной

Фото: instagram.com/yla__yla

Юлия решила, что нужно навсегда расстаться, чтобы не видеться. Пара жила раздельно больше месяца. Шоумен говорит, что ему было грустно и трудно, но он полностью отдавался работе.

Читайте также: Андрей Джеджула показал покойную маму в день ее рождения

Юля написала ему первой. Но бывшие супруги все равно не мирились, а только общались.

"Юля дала мне повод для моего первого шага. Я предложил: "Следующий год – високосный. Зачем нам ждать? Жениться мы быстро умеем", – вспоминает Андрей Джеджула.

Сейчас Андрей и Юлия ждут рождения первого общего малыша. Недавно шоумен узнал пол ребенка и сообщил своим поклонникам, что это девочка.

Кто из звезд развелся в этом году ,смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться