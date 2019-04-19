Андрей Григорьев-Апполонов впервые прокомментировал "измену" жены

Солист группы "Иванушки International" заявил, что знает, с кем и куда ходит его жена

Андрей Григорьев-Апполонов с супругой Фото: instagram.com/apollonov_ag

Не так давно в сети появилась новость о том, что Андрей Григорьев-Апполонов и его супруга не живут вместе. Более того, пресса сообщила, что Марина уже несколько месяцев проживает с новым возлюбленным, 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Пролить свет на появившуюся в СМИ новость решил сам солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов. По словам артиста, информация об измене его супруги – полная ложь, и он всегда знает, где и с кем находится Марина. Об этом сообщает СтарХит.

Андрей Григорьев-Апполонов с женой Мариной и сыновьями Фото: instagram.com/apollonov_ag

"Ребята, бред полный. Не верьте тому, что пишут. Прекрасно знаю, куда и с кем ходит моя жена. И что в тот вечер она была на хоккее — тоже. Я тогда гастролировал, а она отправилась на игру вместе с детьми и подругами. Марина ни с кем на фото не обнимается, не целуется… Почему сделали вывод, что мы расстались? Среди спортсменов очень много корешей нашей семьи. Разводиться никто не собирается, и детей своих я никому не отдам!", – передает слова артиста издание.

Отметим, пара воспитывает двоих сыновей, Ивана и Артемия.

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