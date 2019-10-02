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Андрею Данилко – 46: ТОП-10 малоизвестных фактов об украинской звезде

Детские мечты, покушение на жизнь и другие факты, о которых вы не знали

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
Андрей Данилко
Андрей Данилко
Фото: Instagram.com

Известному украинскому артисту Андрею Данилко сегодня, 2 октября, исполняется 46 лет. На протяжении 26 лет артист выступал в образе Верки Сердючки, которую так полюбили украинцы. Андрей относится к той категории звезд, которые неохотно делятся деталями своей личной жизни и в целом мало рассказывают о себе.

О самых сокровенных тайнах Андрея Данилко узнайте в сюжете:

В честь дня рождения культового артиста, который покоряет сцены международных уровней, Сегодня.Lifestyle собрали малоизвестные факты из жизни Андрея Данилко.

  1. Сценическое имя Андрей придумал не просто так! Фамилию Сердюк носила его одноклассница и будущий артист еще в школе пообещал ее прославить.
  2. Будущий кумир миллионов рос без отца, а мать тяжело работала, чтобы прокормить сына. Из-за бедности у Андрея в детстве не было особых развлечений, поэтому у него появилось тогда необычное любимое занятие – они вместе с подругой устраивали крысам похороны.
  3. В начале 90-х перед тем, как попасть в мир шоу-бизнеса, Данилко работал внештатным корреспондентом в газете "Комсомолец Полтавщины".
  4. До того, как стать популярным, Андрей Данилко ездил выступать на всевозможные фестивали. И, чтобы купить билеты на поезд или автобус, ему приходилось сдавать бутылки.
  5. Будучи школьником, Данилко мечтал стать епископом, хотя на данный момент считает себя далеким от религии.
  6. Андрей Данилко учился в Киевском эстрадно-цирковом училище, но не смог его закончить. Будущую звезду украинского шоу-бизнеса отчислили, не видя в нем перспективы стать артистом.
  7. За рекламу жевачки Dirol артист получил награду "Черная Жемчужина".
  8. На Андрея Данилко готовили покушение. Из-за событий в Украине в 2014 году артист стал персоной нон грата. А его близкий приятель Игорь Клинков тогда проиграл в карты огромные деньги и в счет долга пообещал, что убьет Андрея. В СМИ даже появилась ложна информация, что артиста застрелили в кафе. Оказалось, что Данилко вовремя узнал о покушении и смог предотвратить его.
  9. До сих пор артист так и не женился, но ему приписывают роман с коллегой по сцене Инной Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки.
  10. Как признается сам артист, ему очень тяжело отказывать людям. Как-то к нему на Крещатике подошел поклонник и пригласил в кино. Андрей согласился и даже потом сходил с фанатом в кафе.

Отметим, что недавно Андрей Данилко прокомментировал политические амбиции Верки Сердючки, а также рассказал, какой видит собственную свадьбу.

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