Андрею Данилко – 46: ТОП-10 малоизвестных фактов об украинской звезде
Детские мечты, покушение на жизнь и другие факты, о которых вы не знали
Известному украинскому артисту Андрею Данилко сегодня, 2 октября, исполняется 46 лет. На протяжении 26 лет артист выступал в образе Верки Сердючки, которую так полюбили украинцы. Андрей относится к той категории звезд, которые неохотно делятся деталями своей личной жизни и в целом мало рассказывают о себе.
О самых сокровенных тайнах Андрея Данилко узнайте в сюжете:
В честь дня рождения культового артиста, который покоряет сцены международных уровней, Сегодня.Lifestyle собрали малоизвестные факты из жизни Андрея Данилко.
- Сценическое имя Андрей придумал не просто так! Фамилию Сердюк носила его одноклассница и будущий артист еще в школе пообещал ее прославить.
- Будущий кумир миллионов рос без отца, а мать тяжело работала, чтобы прокормить сына. Из-за бедности у Андрея в детстве не было особых развлечений, поэтому у него появилось тогда необычное любимое занятие – они вместе с подругой устраивали крысам похороны.
- В начале 90-х перед тем, как попасть в мир шоу-бизнеса, Данилко работал внештатным корреспондентом в газете "Комсомолец Полтавщины".
- До того, как стать популярным, Андрей Данилко ездил выступать на всевозможные фестивали. И, чтобы купить билеты на поезд или автобус, ему приходилось сдавать бутылки.
- Будучи школьником, Данилко мечтал стать епископом, хотя на данный момент считает себя далеким от религии.
- Андрей Данилко учился в Киевском эстрадно-цирковом училище, но не смог его закончить. Будущую звезду украинского шоу-бизнеса отчислили, не видя в нем перспективы стать артистом.
- За рекламу жевачки Dirol артист получил награду "Черная Жемчужина".
- На Андрея Данилко готовили покушение. Из-за событий в Украине в 2014 году артист стал персоной нон грата. А его близкий приятель Игорь Клинков тогда проиграл в карты огромные деньги и в счет долга пообещал, что убьет Андрея. В СМИ даже появилась ложна информация, что артиста застрелили в кафе. Оказалось, что Данилко вовремя узнал о покушении и смог предотвратить его.
- До сих пор артист так и не женился, но ему приписывают роман с коллегой по сцене Инной Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки.
- Как признается сам артист, ему очень тяжело отказывать людям. Как-то к нему на Крещатике подошел поклонник и пригласил в кино. Андрей согласился и даже потом сходил с фанатом в кафе.
Отметим, что недавно Андрей Данилко прокомментировал политические амбиции Верки Сердючки, а также рассказал, какой видит собственную свадьбу.
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