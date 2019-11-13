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Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

Менеджер Андрея Данилко прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем артиста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:13
Менеджер Андрея Данилко прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем артиста
Видео: телеканал "Украина"

В сети распространяется информация о том, что Андрею Данилко, выступающему в образе яркой Верки Сердючки, стало плохо прямо во время выступления в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" на телеканале "Украина". Журналисты "Зіркового шляху" связались с менеджментом артиста, чтобы тот прокомментировал эти слухи.

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В интернете появились десятки публикаций, якобы известный исполнитель за кулисами новогоднего шоу телеканала "Украина" перенес блокаду сердца. Однако менеджмент артиста эти слухи опроверг, заверив "Зірковий шлях", что у артиста была обычная невралгия – во время одного из номеров Данилко защемило спину. И после обезболивающего укола он продолжил участие в съемках.

Поэтому яркое и непревзойденное выступление Верки Сердючки зрители смогут увидеть в эфире новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!" 31 декабря на телеканале "Украина".

Верка Сердючка появится на новогоднем шоу
Верка Сердючка появится на новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы также писали, что Андрей Данилко признался, почему не пошел в политику.

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