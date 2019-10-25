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Анджелина Джоли откровенно рассказала, почему удалила обе груди

Голливудская актриса решилась на операцию из-за детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Голливудская актриса и звезда фильма "Малефисента" Анджелина Джоли, которая недавно показала свой дом за 25 миллионов долларов, откровенно призналась, почему удалила две груди.

С кем из звезд враждует Анджелина Джоли, узнайте в ролике:

Голливудская знаменитость написала откровенную статью для журнала Time, в которой рассказала о борьбе ее покойной матери с раком молочной железы и яичников. Отметим, что еще в 2013 году, сдав анализы, узнала о генетической предрасположенности к развитию рака груди в связи с мутацией генов BRCA1 и BRCA2.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Как призналась актриса, она рассмотрела свою проблему не только с точки зрения медицины, но и с психологической. Дело в том, что мать Джоли – актриса Маршелин Бертран – умерла в 2007 году в возрасте 56 лет после десятилетней борьбы с раком яичников и молочной железы. Поэтому секс-символ Голливуда переживает за свою жизнь и хочет увидеть, как растут ее шестеро детей.

Мать Анджелины Джоли Маршелин Бертран
Мать Анджелины Джоли Маршелин Бертран
Фото: Getty Images

"Моя мама боролась с раком почти десять лет. Когда я стояла в коридоре больницы, ожидая, когда тело мамы будет подготовлено к кремации, ее доктор сказала мне, что она пообещала матери, что мне сообщат о моей предрасположенности к раку. Спустя годы мне пришлось пройти генетический тест, который показал, что у меня есть ген — так называемый BRCA1", – откровенно написала актриса.

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Отметим, что Джоли была проведена двойная мастэктомия, а позже она удалила яичники и фаллопиевы трубы. Сейчас актриса признается, что сделала правильный выбор, пройдя операции.

"Я просто чувствую, что сделала правильный выбор, чтобы повысить свои шансы увидеть, как мои дети становятся взрослыми, и застать внуков. Я надеюсь уделить им как можно больше времени. Я более десяти лет живу без мамы. Она увидела лишь нескольких своих внуков и была слишком больна, чтобы играть с ними. Моя бабушка умерла в 40 лет. Я надеюсь, что мой выбор позволит мне прожить немного дольше", – подытожила знаменитость.

Отметим, что вторая 14-летняя дочь актрисы открыла собственный ювелирный бизнес.

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