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Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Актриса приобрела недвижимость еще 18 лет назад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Актриса и секс-символ Голливуда Анджелина Джоли, которая недавно расплакалась из-за сына, в рамках рекламной кампании показала свою недвижимость в очень необычном месте – тропическом лесу Камбоджи.

Как сообщает Harper's Bazaar Arabia, 44-летняя звезда любитель необычного жилья, ее не впечатляют дома в мегаполисах, Джоли любит отчасти быть отшельником и наслаждаться природой вокруг. Именно такое место актриса отыскала в тропических лесах Камбоджи.

В рамках рекламы духов Джоли показала на видео свое имение:

Режиссером ролика стал лауреат премии "Оскар" Эммануэль Любецки. Во время съемок Анджелина Джоли дала интервью для иностранного издания, в котором рассказала, что приобрела недвижимость 18 лет назад. Отметим, что экс-супруга Брэда Питта также является послом доброй воли в ООН и выступает против незаконной вырубки леса в Камбодже.

"Мы все семья и очень хорошо работаем вместе. Камбоджа пережила столько сложных лет и все еще пытается восстановиться, но люди здесь такие красивые и такие сильные. Мы хотели быть частью того, что поможет стране двигаться вперед", – рассказала Джоли.

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Сам дом выполнен в юго-восточном стиле, а почти вся мебель сделана из дерева. В гостиной комнате на стене расположен большой портрет азиатской женщины, а неподалеку от него стоит винтажный проигрыватель. Сама Джоли говорит, что вдохновляется природой вокруг и любит проводить время в этом доме. 

Напомним, что Анджелина Джоли начала делать шаги к примирению с Брэдом Питтом спустя несколько недель после того, как актер выдвинул ей ультиматум по поводу их развода.

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