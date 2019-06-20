Анджелина Джоли получила должность в журнале Time
Ее должность связана с работой послом доброй воли в ООН
Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно посетила лагерь беженцев в Венесуэле, стала приглашенным редактором журнала Time. Об этом сообщается на официальном сайте издания.
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Так, о назначении актрисы объявил главный редактор и директор журнала Эдвард Фелсенталь. Он отметил, что тексты звезды будут основываться на 18 годах ее работы послом доброй воли в ООН. Актриса провела более 60 полевых миссий в самых опасных и бедных странах и регионах мира.
Именно о правах человека, беженцах, международных конфликтах и других социальных темах будет писать Анджелина Джоли.
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Первая статья Джоли под названием "Что мы должны беженцам" уже появилась на сайте журнала и выйдет в выпуске издания от 1 июля. Она посвящена Всемирному дню беженцев. Материалы Анжелины Джоли будут появляться в каждом выпуске глянца.
Напомним, недавно Анджелина Джоли подготовила для своей дочери Шайло необычную вечеринку в стиле horror ко дню рождения.
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