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Анджелина Джоли уходит из кино – СМИ

Голливудская актриса кардинально меняет жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: AFP

43-летняя актриса Анджелина Джоли, которая недавно вышла в свет со своими детьми, приняла окончательное решение завершить карьеру в киноиндустрии.

Как сообщило издание National Enquirer, Джоли приняла решение не только переехать из города, в котором она родилась и прожила всю жизнь, но и проститься со своей работой. Как рассказала подруга голливудской звезды, знаменитость хочет уехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и попробовать сделать карьеру театральной актрисы.

Как утверждает приятельница Джоли, когда Анджелина, наконец, официально завершит свой бракоразводный процесс с Брэдом Питтом, она хочет начать жизнь "с чистого листа". К этому решению ее подтолкнуло еще и то, что в Голливуде их общие с бывшим мужем знакомое встали на сторону Брэда. И Анджелина постоянно чувствует их неодобрение. 

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли неожиданно отреагировала на визит Брэда Питта на вечернику к Дженнифер Энистон.

А тем временем СМИ пишут о том, что Брэд Питт увлекся актрисой Сидни Суини, которая снималась вместе с ним в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Также смотрите в нашем сюжете, как Анджелину Джоли довели до истерики собственные дети:

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