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Анджелина Джоли в прошлом: все, что нужно знать о новом романе Брэда Питта

Какая женщина помогла актеру забыть Анджелину Джоли – узнайте в материале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30

После громкого развода с секс-символом Голливуда Анджелиной Джоли Брэду Питту было далеко не до романтических отношений. За последние три года культовый актер постарел, а в глазах просматривалась грусть. Еще все эти ультиматумы со стороны бывшей супруги подпортили настроение звезде "Однажды в Голливуде". Отметим, что недавно Джоли запретила дочери общаться с Брэдом Питтом.

Но вдруг что-то изменилось! Актер выглядит более свежим и счастливым, а виной всему – новая любовь. В личной жизни Брэд Питт следует простому правилу – крутить романы с партнершами по фильмам. Так он и познакомился со всеми своими возлюбленными. Но со всеми актрисами любовная интрига длилась недолго, исключением стал лишь брак с Анджелиной.

Недавно папарацци начали замечать Брэда в компании с загадочной блондинкой, которую быстро рассекретили. Ею оказалась 50-летняя духовная гуру и дизайнер ювелирных украшений Сэт Хари Халсу. И, несмотря на то, что пара пока скрывает отношения, счастливый вид актера говорит сам за себя.

Ранее мы писали, что Брэда Питта заметили на свидании с дизайнером украшений.

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