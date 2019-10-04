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Анджелина Джоли впервые показала свой дом за 25 миллионов долларов: видео

Актриса провела экскурсию по своей вилле в элитном районе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:02
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

После развода со своим звездным супругом Брэдом Питтом, Анджелина Джоли переехала в роскошный дом, который расположен в одном из самых элитных районов Лос-Анджелеса – Лос-Фелисе. Актриса ранее уже показывала свое необычное жилье в лесу Камбоджи, а теперь решилась продемонстрировать место, где постоянно проживает с детьми.

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На опубликованном видео в YouTube-аккаунте студии Disney главный секс-символ Голливуда проводит экскурсию, показывая роскошный интерьер своих апартаментов. В особняке звезды на трех этажах расположены ванная комната, гостиная, несколько спален, тренажерный зал, столовая, библиотека и гостевой домик. На территории есть свой сад и бассейн, а чтобы зайти в дом, нужно подняться по большой лестнице.

На первом этаже расположена гостиная и огромная кухня. На верхних этажах находится святая святынь – спальня Анджелины Джоли. Но самыми интересными в ее доме оказались необычные питомцы – гигантская ящерица, кролик и собака.

Отметим, что стоимость дома площадью в 7500 квадратных метров оценивается в 25 миллионов долларов. Актриса с шестью детьми поселилась в особняке в мае 2017 года, тогда папарацци удалось запечатлеть момент, как звездная семья перевозит свои вещи в грузовиках.

Напомним, что на днях Брэд Питт заговорил о примирении с Анджелиной Джоли.

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