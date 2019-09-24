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Анджелина Джоли выдвинула ультиматум Брэду Питту: в чем причина

Голливудская актриса недовольна общением экс-мужа с Канье Уэстом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая планирует завести седьмого ребенка, недовольна сближением своего бывшего супруга Брэда Питта со звездным семейством Кардашьян-Дженнер. Отметим, что совсем недавно звезда фильма "Однажды в Голливуде" посетил одну из церковных служб вместе с супругом Ким Кардашьян – рэпером Канье Уэстом, после чего в ряде интервью начал восхищаться музыкантом и его политическими взглядами.

Брэд Питт полтора года состоял в клубе анонимных алкоголиков после разрыва с Джоли:

Но, по информации издания Radar Online, такой исход событий не по душе 44-летней Анджелина Джоли. Актрисе не нравится, что ее экс-супруг поддерживает политику действующего президента США Дональда Трампа. Более того, секс-символ Голливуда выступает против того, чтобы ее дети имели какой-либо контакт с семейством Кардашьян-Дженнер, поэтому Джоли выдвинула бывшему мужу ультиматум - либо Канье и Кардашьян, либо дети.

Если актер сделает выбор в сторону семейства, то она намерена запретить Питту какое-либо общение с детьми. Как говорит проверенный источник издания, Брэд Питт, конечно, вправе выбирать, с кем ему общаться, но он прекрасно сознает, что во власти Анджелины создать ему серьезные проблемы.

Напомним, что на днях Брэд Питт заговорил о примирении с Анджелиной Джоли.

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