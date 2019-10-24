Анджелина Джоли запретила дочери общаться с Брэдом Питтом – СМИ

Актриса поругалась со своей биологической дочерью

Анджелина Джоли с дочерью Шайло Фото: Getty Images

Голливудская актриса и звезда фильма "Малефисента" Анджелина Джоли, которая недавно показала свой дом за 25 миллионов долларов, рассорилась со своей биологической дочерью Шайло. Яблоком раздора стал бывший супруг Джоли и отец девочки – Брэд Питт.

С кем из звезд враждует Анджелина Джоли, узнайте в ролике:

Как сообщает Gossip Cop, 13-летняя дочь Шайло попросила звездную маму вернуться обратно в Лос-Анджелес к отцу. Отметим, что сейчас Анджелина Джоли находится с детьми в мировом турне в рамках презентации фильма "Малефисента 2: Владычица тьмы", где Джоли сыграла главную роль. Скорее всего, девочка устала от постоянных переездов и поэтому попросила маму вернуться к отцу. По информации СМИ, такая просьба разгневала секс-символа Голливуда и она ответила категорическим отрицанием.

13-летняя Шайло Фото: Getty Images

Более того, знаменитость пригрозила дочери, что она никогда не увидит отца. У Шайло, которая является первым биологическим ребенком Джоли и Питта, сложились очень теплые отношения с отцом, поэтому такой запрет стал для нее настоящей травмой. Известно, что 13-летняя девочка давно подумывает переехать к отцу, поэтому Джоли так агрессивно реагирует на их общение.

Отметим, что вторая 14-летняя дочь актрисы открыла собственный ювелирный бизнес.

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