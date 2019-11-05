Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки: в чем причина

Голливудской звезде угрожала опасность на Канарских островах

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

После всемирной премьеры фильма "Малефисента: Владычица тьмы" голливудская звезда Анджелина Джоли, которая недавно призналась, почему удалила обе груди, отправилась на Канарские острова для новых съемок в проекте "Вечные" от киностудии Marvel.

С кем из звезд враждует Анджелина Джоли, узнайте в ролике:

Но пребывание Анджелины Джоли на островах оказалось под угрозой. Дело в том, что секс-символ Голливуда была экстренно госпитализирована со съемочной площадки. По информации Daily Mail, на Канарских островах была обнаружена бомба. На место происшествия сразу же прибыли специалисты, которые вовремя успели обезвредить ее. По их предположениям, на месте съемок могла находиться нацистская база.

"Очевидно, это было ужасно — бомба могла быть там нетронутой в течение десятилетий, но кто знает, что могло бы произойти, если бы ее не обнаружили", — рассказывает очевидец со съемочной площадки.

Отметим, что в фильме "Вечные" актриса сыграет роль Тены. Этим заявлением она опровергла слухи о том, что воплотит на экране образ другой героини комиксов — Серси.

Ранее мы также писали, что Анджелина Джоли прокомментировала развод с Брэдом Питтом.

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