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"Ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск беременна. Супермодель снялась обнаженной и показала живот

Сегодня, 16:20

31-летняя модель ждет первенца

"Ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск, которая ранее призналась в алкогольной зависимости, беременна первенцем. 31-летняя шведская топ-модель сообщила, что ждет ребенка и показала обнаженные фото, на которых видно ее уже не маленький живот.

На своей странице в Instagram Хоск поделилась с поклонниками радостной новостью.

"Некоторое время держала в секрете этого ангела в моем животе... Чувствуется невероятно волнительно иметь ребенка, и начать новую главу жизни с мужчиной моей мечты", – написала в посте модель.

Модель Эльза Хоск
Модель Эльза Хоск
Фото: instagram/hoskelsa

Эльза обнародовала серию черно-белых фотографий и видео, где позирует обнаженной, прикрывшись лишь белой меховой накидкой.

Модель Эльза Хоск
Модель Эльза Хоск
Фото: instagram/hoskelsa

В комментариях ее уже успели поздравить Ирина Шейк и другие коллеги по подиуму.

Скриншот: instagram.com/hoskelsa

Эльза Хоск ждет малыша от своего бойфренда, сооснователя бренда District Vision Тома Дейли. Пара вместе уже около пяти лет. Влюбленные любят путешествовать и отдыхать в экзотических уголках планеты, в том числе и в горах.

Эльза и Том
Эльза и Том
Фото: instagram/hoskelsa

Ранее экс-участница "ВИА Гра" Миша Романова впервые показала себя беременной. Мы также рассказывали, почему все думают, что принцесса Евгения ждет ребенка.

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