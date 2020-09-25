"Ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс выходит замуж за миллионера
Модель поделилась фотографиями с помолвки
29-летняя модель Жасмин Тукс выходит замуж. "Ангел" Victoria's показала фото помолвки с миллионером Хуаном Давидом Борреро, а также похвасталась шикарным кольцом.
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О том, что Жасмин Тукс и ее возлюбленный намерены пожениться, стало известно из Instagram девушки. В своем аккаунте модель опубликовала кадры, сделанные в горах. Именно там Хуан сделал ей предложение.
Знаменитость также показала обручальное кольцо, которое ей подарил 30-летний бизнесмен. "Да, моя любовь! Мы обручены", – написала в публикации топ-модель.
К слову, кольцо с 7-каратным бриллиантом оценивают более чем в 250 000 долларов.
Модель Жасмин Тукс и владелец приложения Snapchat Хуан Давид Борреро встречаются с 2016 года. Несмотря на пандемию коронавируса, пара решила пожениться, обвенчавшись спустя 4 года отношений.
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Ранее стало известно, что Деми Ловато рассталась со своим женихом спустя два месяца после помолвки.
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