"Ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс выходит замуж за миллионера

Модель поделилась фотографиями с помолвки

29-летняя модель Жасмин Тукс выходит замуж. "Ангел" Victoria's показала фото помолвки с миллионером Хуаном Давидом Борреро, а также похвасталась шикарным кольцом.

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Модель Жасмин Тукс Фото: instagram.com/jastookes

О том, что Жасмин Тукс и ее возлюбленный намерены пожениться, стало известно из Instagram девушки. В своем аккаунте модель опубликовала кадры, сделанные в горах. Именно там Хуан сделал ей предложение.

Жасмин Тукс и Хуан Давид Борреро Фото: instagram.com/jastookes

Знаменитость также показала обручальное кольцо, которое ей подарил 30-летний бизнесмен. "Да, моя любовь! Мы обручены", – написала в публикации топ-модель.

Жасмин Тукс и Хуан Давид Борреро обручились

Фото: instagram.com/jastookes

К слову, кольцо с 7-каратным бриллиантом оценивают более чем в 250 000 долларов.

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Модель Жасмин Тукс и владелец приложения Snapchat Хуан Давид Борреро встречаются с 2016 года. Несмотря на пандемию коронавируса, пара решила пожениться, обвенчавшись спустя 4 года отношений.

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Ранее стало известно, что Деми Ловато рассталась со своим женихом спустя два месяца после помолвки.

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