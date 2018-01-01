Ангел Victoria’s secret без фотошопа удивила поклонников

Эмили Ратаковски на случайном снимке далеко не идеальна

Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata

Грудь звезды не так идеальна, ноги не такие длинные, но лицо и талия остались прекрасными. Секс-символ попала в объектив папарацци на обычной прогулке и шокировала поклонников.

Эмили Ратаковски часто радует поклонников откровенными снимками в социальных сетях, где она предстает в идеальном наряде и подходящем ракурсе.

К тому же, над каждым кадром трудится целая команда профессионалов, способных добавить или отнять необходимые детали. Недавно секс-символа заметили на прогулке в черных лосинах, кроссовках и топе, под который звезда не надела бюстгальтер.

Фанаты, исследовав снимок папарацци без фотошопа, сделали вывод, что их кумир имеет "ушки" на бедрах, обвисшую грудь и короткие ноги, а это никак не соответствует образу на профессиональном снимке. Единственное, что осталось неизменным, так это лицо и талия с идеальным прессом. Стоит учесть, что звезды тоже люди и у них есть изъяны, которые те умеют скрывать.

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