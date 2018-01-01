Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Ангел Victoria’s secret без фотошопа удивила поклонников

Эмили Ратаковски на случайном снимке далеко не идеальна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:50
Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata
Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata

Грудь звезды не так идеальна, ноги не такие длинные, но лицо и талия остались прекрасными. Секс-символ попала в объектив папарацци на обычной прогулке и шокировала поклонников.

Эмили Ратаковски часто радует поклонников откровенными снимками в социальных сетях, где она предстает в идеальном наряде и подходящем ракурсе.

К тому же, над каждым кадром трудится целая команда профессионалов, способных добавить или отнять необходимые детали. Недавно секс-символа заметили на прогулке в черных лосинах, кроссовках и топе, под который звезда не надела бюстгальтер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ангел Victoria's Secret показала личное фото с афтепатиМодель Victoria's Secret показалась миру полностью обнаженной Эмили Ратаковски порадовала поклонников новым фото топлес

Фанаты, исследовав снимок папарацци без фотошопа, сделали вывод, что их кумир имеет "ушки" на бедрах, обвисшую грудь и короткие ноги, а это никак не соответствует образу на профессиональном снимке. Единственное, что осталось неизменным, так это лицо и талия с идеальным прессом. Стоит учесть, что звезды тоже люди и у них есть изъяны, которые те умеют скрывать.

Секрет вечной юности модели Линь Чилин смотрите на видео ниже:

Еще несколько материалов по теме:
Эмили Ратаковски полностью обнажилась на черно-белом снимке Модель Эмили Ратаковски пришла на светское мероприятие в платье с дыркой Эмили Ратаковски показала аппетитные формы в наряде от Versace Эмили Ратаковски опубликовала пикантное фото топлес
Victoria's Secret Эмили Ратаковски
Источник: vistanews.ru
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров