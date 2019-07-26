Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ани Лорак, Макс Барских и NK: чем удивляли звезды на фестивале "Жара"

В Баку стартовал масштабный музыкальный фестиваль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Настя Каменских в Баку
Настя Каменских в Баку
Фото: instagram.com/kamenskux

В столице Азербайджана Баку начался масштабный музыкальный фестиваль "Жара 2019". Украинские знаменитости не смогли пропустить такое громкое событие и удивляли яркими нарядами на красной дорожке. 

Смотрите короткое видео о новом возлюбленном Ани Лорак:

Настоящий фурор произвела Настя Каменских, которая сменила два наряда. В розовом платье с анималистическим принтом украинская артистка появилась на красной дорожке вместе с Надей Дорофеевой.

Настя Каменских и Надя Дорофеева
Настя Каменских и Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А вот вечером на сцену Настя вышла в более дерзком образе - черном боди, корсете и ботфортах. 

Скриншот из соцсети 

Ее супруг Потап вместе с группой "MOZGI" также выступил на сцене фестиваля и зарядил зал позитивной энергией. 

INSTAGRAM (@realpotap)

Ко всему на красной дорожке можно было увидеть творческий тандем украинских артистов – Макса Барских и Миши Романовой, которая после ухода из группы "ВИА Гра" начала сольную карьеру. Миша блистала в откровенном платье и с удовольствием позировала перед фотографами. 

INSTAGRAM (@misharomanova)

Макс Барских
Макс Барских
Фото: instagram.com/max_barskih

Еще один украинский артист - MONATIK – приехал в Баку, чтобы выступить на сцене фестиваля "Жара". Популярный певец удивлял зрителей зажигательными песнями и танцами.

"Было действительно жарко", — написал Дима на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM (@monatik_official)

Традиционно пропустить музыкальный фестиваль не смогла Ани Лорак, которая активно сейчас выступает в России. На ковровой дорожке певица появилась в потрясающем белом платье, в котором напоминала принцессу из мультиков. Глубокое декольте и тонкая талия – артистка затмила своей красотой. 

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

А вот Вера Брежнева, которая недавно заявила, что не считает себя украинской певицей, выбрала более простой наряд белого цвета, подчеркнув идеальную фигуру и бюст. 

INSTAGRAM (@teamofvb)

Напомним, что ранее Миша Романова неоднократно провоцировала слухи о своем романе с Максом Барских совместными фото. Недавно мы также писали, что новоиспеченная сольная исполнительница Миша Романова снялась для мужского журнала XXL.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Везет же ее мужу": Настя Каменских предстала в откровенных образах В сети обсуждают возможный роман экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу Потап и Настя похвастались селфи со знаменитым музыкантом
фестиваль шоу-бизнес ани лорак Вера Брежнева Настя Каменских Миша Романова макс барских MONATIK
Реклама

Новости партнеров

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Топ знаков зодиака, которым не стоит быть вместе
Топ знаков зодиака, которым не стоит быть вместе
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
Медики назвали самые
Медики назвали самые "вредные" каши

Популярные статьи

Сегодня, 12:11Fun

26 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 09:00Food

Тайны суперфуда: все, что нужно знать о спирулине, и ТОП-3 способов приема

Сегодня, 07:30Food

Чем полезна курага для здоровья

Вчера, 17:25Fun

25 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

44-летняя известная певица беременна первенцем: фото

Вчера, 11:00Food

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Вчера, 09:59Fun

Видеошок: пес пожертвовал собой ради спасения годовалого малыша

Вчера, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Вчера, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 07:00Food

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

24 июляWellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

24 июляFun

24 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

24 июляFun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июляFun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

23 июляFun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

Новости партнеров

Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Як заморозити кабачки, щоб вони були як свіжі
Як заморозити кабачки, щоб вони були як свіжі
Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото
Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото
Селена Гомес объяснила почему она сильно поправилась
Селена Гомес объяснила почему она сильно поправилась
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Ученые нашли самый легкий способ похудения
Ученые нашли самый легкий способ похудения
Возраст не помеха: женщины, которые стали моделями после 50 лет
Возраст не помеха: женщины, которые стали моделями после 50 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь