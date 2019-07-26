Ани Лорак, Макс Барских и NK: чем удивляли звезды на фестивале "Жара"

В Баку стартовал масштабный музыкальный фестиваль

Настя Каменских в Баку Фото: instagram.com/kamenskux

В столице Азербайджана Баку начался масштабный музыкальный фестиваль "Жара 2019". Украинские знаменитости не смогли пропустить такое громкое событие и удивляли яркими нарядами на красной дорожке.

Смотрите короткое видео о новом возлюбленном Ани Лорак:

Настоящий фурор произвела Настя Каменских, которая сменила два наряда. В розовом платье с анималистическим принтом украинская артистка появилась на красной дорожке вместе с Надей Дорофеевой.

Настя Каменских и Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А вот вечером на сцену Настя вышла в более дерзком образе - черном боди, корсете и ботфортах.

Скриншот из соцсети

Ее супруг Потап вместе с группой "MOZGI" также выступил на сцене фестиваля и зарядил зал позитивной энергией.

26 Июл 2019 в 2:03 PDT INSTAGRAM (@realpotap)

Ко всему на красной дорожке можно было увидеть творческий тандем украинских артистов – Макса Барских и Миши Романовой, которая после ухода из группы "ВИА Гра" начала сольную карьеру. Миша блистала в откровенном платье и с удовольствием позировала перед фотографами.

25 Июл 2019 в 9:46 PDT INSTAGRAM (@misharomanova)

Макс Барских Фото: instagram.com/max_barskih

Еще один украинский артист - MONATIK – приехал в Баку, чтобы выступить на сцене фестиваля "Жара". Популярный певец удивлял зрителей зажигательными песнями и танцами.

"Было действительно жарко", — написал Дима на своей странице в Instagram.

25 Июл 2019 в 3:52 PDT INSTAGRAM (@monatik_official)

Традиционно пропустить музыкальный фестиваль не смогла Ани Лорак, которая активно сейчас выступает в России. На ковровой дорожке певица появилась в потрясающем белом платье, в котором напоминала принцессу из мультиков. Глубокое декольте и тонкая талия – артистка затмила своей красотой.

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

А вот Вера Брежнева, которая недавно заявила, что не считает себя украинской певицей, выбрала более простой наряд белого цвета, подчеркнув идеальную фигуру и бюст.

25 Июл 2019 в 2:00 PDT INSTAGRAM (@teamofvb)

Напомним, что ранее Миша Романова неоднократно провоцировала слухи о своем романе с Максом Барских совместными фото. Недавно мы также писали, что новоиспеченная сольная исполнительница Миша Романова снялась для мужского журнала XXL.

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