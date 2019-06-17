Ани Лорак подтвердила свой новый роман?

Певица опубликовала неоднозначный пост в Instagram

Ани Лорак закрутила роман - кто такой Егор Глеб Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак подогрела слухи о своем новом романе. На днях певица ошарашила поклонников совместным снимком с саунд-продюсером Black Star Inc. Егором Глебом, который младше ее более чем на 10 лет. И пока в сети не утихают споры об отношениях возможной пары, Каролина опубликовала новый пост с весьма загадочной подписью.

В этом видео смотрите, почему Ани Лорак уволила всю свою команду:

Так, в блоге Ани Лорак появилась фотография, где певица позирует уже без своего кавалера. На ней черный топ и короткие джинсовые шорты. Кадр звезда подписала хэштегом "явлюбви".

Поклонники Ани Лорак восприняли это как подтверждение того, что артистка влюблена и у нее завязались новые романтические отношения. Некоторые же фолловеры предположили, что такой подписью певица намекнула на новый материал.

К слову, ранее Ани Лорак презентовала песню под названием "Я тебя ждала", которой ознаменовала новый этап в своей жизни.

Недавно мы писали о том, что Ани Лорак получила очередную музыкальную награду в России.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram