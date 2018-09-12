Ани Лорак показала стройную фигуру в блестящих мини-шортах

Мнение поклонников насчет наряда артистки разделилось

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, которая не так давно впечатлила поклонников элегантным образом, опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. На снимке артистка позирует в топе и мини-шортах. Весь наряд артистки расшит стразами.

"Каждый миг нашей жизни наполняем радостью и любовью . Пусть люди чувствуют ваш свет. Каждая душа уникальна..", – подписала снимок певица.

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

"Прекрасны!", "Очень красивая! Очень талантливая", "Вот это самый шикарный образ. Бейонсе отдыхает", "Блестяще!", "Вы все краше и краше с каждым фото!", "Как куколка. В хорошем смысле этого слова", "Ты с возрастом прекраснее становишься, женственная и каждый раз разная", – написали многие поклонники Лорак в комментариях.

Были и те, кто наоборот раскритиковал певицу: "Нууу... Так себе красотка... Раньше вы мне нравились больше", "Выходить на сцену в трусах-это не уважение публики.Никогда не пойду на ее концерт", "У фотографа что-то не заладилось. Голова как будто от другого тела, она большая, а тельце крохотное", – написали они.

Напомним, стало известно, сколько Ани Лорак будет платить за обучение дочери.