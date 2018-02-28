Ани Лорак рассказала, почему часто снимает клипы в ванной

Певица Ани Лорак стала гостем онлайн-шоу "ОК на связи!", где рассказала о дружбе с Филиппом Киркоровым.

"В моей жизни он сыграл и играет одну из главных ролей, – сказала артистка. – Во-первых, он мой друг. И дружба, как вы знаете, завязалась в 2008 году на конкурсе Евровидение. Мы завоевали "серебро" вместе, и тогда он впервые назвал меня "дива". Я как-то еще была не уверена в себе, я пела эту песню, она во мне просыпалась с его легкой руки, и кто бы мог подумать, что десять лет спустя "Diva" будет назваться мое шоу, а песней "Shady Lady" я буду открывать свою программу. Филипп понимает профессию изнутри, он тот человек, который всегда волнуется, держит за меня кулаки. Я это чувствую, и большое ему за это спасибо".

Поклонники не смогли не спросить артистку о том, почему в ее клипах часто присутствуют сцены в ванной. "Во-первых, ванна — это довольно интимное место, – ответила Ани Лорак. – Мы там остаемся наедине с собой, и это очень трогательно. В первый раз в ванну я опустилась в клипе "Удержи мое сердце". Это была импровизация Алана Бадоева, режиссера клипа. Потом был клип с Эмином, и он говорит: "Ну ничего нет трогательнее, когда два человека в одежде в ванной, это было их место, а сейчас они расстаются, и надо сказать последние слова". А когда снимали "Новый бывший", Алан говорит: "Ты будешь играть шесть сумасшедших". И девочки, которые приходят, — это мои сущности. Женщина же вообще сложная натура. Ее сложно понять, она сама не всегда понимает, чего хочет. А здесь женщины такие немного не в себе приходят к врачу и рассказывают, как они докатились до такой жизни. И вот одна из них сидит в ванной".

Напомним, Ани Лорак предстала на сцене в сексуальном наряде, который не пришелся по душе ее поклонникам.