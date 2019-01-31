Развод Ани Лорак: все подробности скандала певицы с мужем

Певица и ее супруг Мурат пробыли в браке 10 лет

Ани Лорак развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу Фото: Cегодня

Вот уже несколько месяцев не утихает шум вокруг певицы Ани Лорак. Сегодня, 31 января, стало известно о том, что артистка официально расторгла брак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу после 10 лет совместной жизни. Судебное заседание по делу развода супругов состоялось в 11:00.

Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить, как развивались отношения Ани Лорак с мужем, а также проследить историю их скандала.

Знакомство и свадьба Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Каролина (настоящее имя Ани Лорак. – Ред.) и Мурат познакомились в 2005 году, когда певица пребывала на отдыхе в Анталии (Турция). Пара познакомилась в отеле, где на тот момент работал Мурат. В одном из интервью артистка призналась, что в первый вечер знакомства между ними "пробежала искра", после чего они начали проявлять друг к другу знаки внимания. А после отъезда Лорак домой пара продолжила общение на расстоянии.

Ани Лорак с мужем Фото: instagram.com/anilorak

Год спустя Ани Лорак приехала в Турцию на съемки видео, поселившись в том же отеле. Они с Муратом снова встретились и уже не смогли расстаться. В 2006 году Налчаджиоглу переехал в Украину и уже через два года сделал артистке предложение. Пара расписалась в центральном ЗАГСе Киева, а после этого отпраздновала свою свадьбу в Турции. В июне 2011 года у супругов родилась дочь София.

Начало и продолжение скандала с мужем Ани Лорак

В июле этого года в прессу просочилось видео, на котором якобы Мурат Налчаджиоглу проводит время в компании молодой незнакомки в одном из клубов Киева. Тогда из сообщений СМИ стало известно, что весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону ее бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь.

Эта новость буквально "взорвала" сеть и заставила переполошиться поклонников Ани Лорак. Многие были удивлены поведением Мурата. Другие уверяли, что бизнесмен "уже давно изменяет певице".

Яна Беляева, с которой Мурат изменил Ани Лорак Фото: instagram.com/belyaeva_inc

Спустя некоторое время была установлена личность таинственной спутницы Мурата. Ею оказалась 26-летняя киевлянка по имени Яна Беляева. Выяснилось, что девушка ведет активную клубную жизнь, часто посещая заведение Мурата. Беляева окончила Академию адвокатуры Украины, а сейчас активно занимается бизнесом, а именно продажей одежды и обуви в Instagram.

Вскоре в прессе появилась информация о том, что Яна – далеко не единственная любовница супруга Лорак. Отметим также, что сама Беляева всячески отрицает тот факт, что на видео с Муратом была запечатлена именно она. В интервью Кате Осадчей девушка призналась, что с "с Муратом они знакомы и находятся в общей компании".

Реакция поклонников и публикации Мурата и Лорак в соцсетях

Ни Ани Лорак, ни Мурат Налчаджиоглу официально не комментировали все произошедшее. После шумихи, поднятой прессой и поклонниками артистки, Ани Лорак на несколько дней полностью "исчезла" из соцсетей, чем взволновала своих фанатов. Поклонники певицы выражали ей поддержку в комментариях под публикациями на ее странице в Instagram.

Позже певица нарушила молчание, опубликовав фото, которое неоднозначно восприняли ее подписчики. Многие заметили, что на пальце артистки нет обручального кольца, что подогрело слухи о ее разводе с мужем.

Ани Лорак с мужем Фото: instagram.com/anilorak

Всячески желая пожалеть любимую певицу, ее поклонники начали пророчить артистке светлое будущее и перемены в лучшую сторону. И хоть певица не давала повода, фаны решили "поженить" ее с Сергеем Лазаревым, с которым, как известно, Ани Лорак находится в дружеских отношениях.

Ани Лорак и Сергей Лазарев Фото: instagram.com/anilorak

После всех вышеперечисленных событий, и Мурат, и Каролина начали делать в соцсетях публикации с полунамеками и своей реакцией на происходящее. Так, в Instagram-сторис Мурат опубликовал короткое сообщение, в котором призвал общественность не судить его поступки и чувства. Не отставала от мужа и Ани Лорак, публикуя фото и видео, в которых ее поклонники видели "тайный" смысл.

Комментарий Юрия Фалесы

Не смог остаться в стороне от скандала и бывший супруг, а также экс-продюсер Ани Лорак –Юрий Фалеса. В одном из интервью он признался, что хоть и не следит за личной жизнью Лорак, но надеется, что "Каролина сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок".

Именно Юрий Фалеса был первым мужчиной в жизни Лорак. Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, они прожили вместе 13 лет.

Семейные фото и "намеки" от Ани Лорак

Певица с мужем продолжили активно вести соцсети. Так, в одной из публикаций Каролина указала, что "ее выбор будет сделан". И хотя это касалось российского шоу "Голос", в котором Лорак является одной из тренеров, поклонники все равно обсуждали слова певицы, будучи уверенными, что они касаются не только выбора на шоу, но и в ее личной жизни.

Первое семейное фото после скандала появилось на странице Мурата Налчаджиоглу. Мужчина разместил милое селфи с Ани Лорак и их дочерью Софией, которая в тот день пошла в первый класс. У поклонников пары появилась надежда на то, что супруги снова вместе и им удалось преодолеть кризис. Вместе с фото на странице Мурата появилось неоднозначное сообщение с просьбой о прощении. Турецкий бизнесмен обращался к Богу и просил его "простить за все ошибки".

Ани Лорак с мужем и дочерью Фото: instagram.com/anilorak

Похоже, что надежды фанов были тщетны. Позже в прессе появилось заявление Ани Лорак о том, что "она не прощает измены".

Пару недель спустя Мурат трогательно поздравил Ани Лорак с юбилеем в сети. "С днем рождения, моя бесконечная любовь, желаю тебе всего наилучшего, здоровья, счастья, гармонии в душе, пусть Бог всегда тебя оберегает", – писал тогда Мурат.

Позже в новой песне Ани Лорак "Сон" поклонники увидели скрытый смысл. Пользователи сети отметили, что хит явно посвящен мужу Ани Лорак – Мурату Налчаджиоглу и с помощью композиции Лорак раскрывает личную драму.

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

В начале октября в СМИ появилась информация о том, что Ани Лорак решила развестись с супругом. Тогда сообщалось, что в киевскую нотариальную контору пришло письмо от имени Ани Лорак, где она указала перечень киевской недвижимости и уведомила нотариусов не делать никаких действий с этой недвижимостью, так как у нее начался бракоразводный процесс.

Дело о разводе Лорак и ее супруга появилось на официальной странице Шевченковского районного суда города Киева в разделе "Список дел, назначенных к рассмотрению". Судебное заседание было назначено на 24 декабря. Затем стало известно, что супруги не явились в суд в назначенную дату и дело перевели в закрытый режим. Отметим, что официальных заявлений по поводу развода ни со стороны Ани Лорак, ни со стороны Мурата не поступало.

Позже стало известно, что судебное заседание по делу развода назначено на 31 января, а сегодня брак официально расторгнут судьей Еленой Пихур.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram