Ани Лорак сменила цвет волос и прическу: фото

Певица порадовала поклонников новым образом

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Популярная певица Ани Лорак, которая недавно приехала в Киев и прогулялась по Подолу, решила поэкспериментировать с образом. Результатами артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Ани Лорак показала нового возлюбленного:

Так, в своем блоге артистка опубликовала фото, на котором позирует с длинными волосами и челкой. Кроме того, изменился и цвет волос Ани Лорак – с теплого на более насыщенный.

"С маленького шага начинается дорога. С улыбки начинается состояние счастья! Хорошего, теплого дня!", – нейтрально подписала кадр Ани Лорак.

Ани Лорак сменила цвет волос и прическу Фото: instagram.com/anilorak

Поклонники позитивно оценили новый образ Ани Лорак: "Какая вы красивая", "Вам очень подходит челка", "Вау, вам очень хорошо", – пишут они. Отметим, учитывая, что до этого волосы певицы были гораздо короче, можно предположить, что на фото Ани Лорак позирует в парике.

Ранее мы также писали, что Ани Лорак впервые прокомментировала развод с Муратом Налчаджиоглу. Певица призналась, что развод был "мучительный", а также рассказала о новых отношениях.

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