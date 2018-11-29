Ани Лорак в откровенном платье "упала" на машину в клипе об измене

Артистка представила видео на композицию "Сон"

Ани Лорак. Фото: кадр из видео

Певица Ани Лорак, которая нарвалась на критику в новом латексном пальто, представила свежую видеоработу. Свет увидел клип артистки на композицию "Сон". Видео вышло достаточно грустным, как и сам трек.

В нем звезда поет об измене возлюбленного. Делает она это в роскошных и пикантных платьях, которые подчеркивают фигуру знаменитости. По замыслу режиссера видео Станислава Морозова, в начале клипа Лорак левитирует, а потом резко падает на машину.

"Каролина – прелесть, песня супер, клип", "Невероятный клип. Спасибо вам за такие красивые и душевные работы", "Клип мне понравился. Это что-то новенькое, что-то не похожее на ваши предыдущие клипы. Но все же хотелось, чтобы клип передал всю горечь песни", "Невероятно трогательно, нежно, сильно и с глубоким смыслом! До мурашек!", – оставляют восторженные отзывы фолловеры Ани в Instagram.

Напомним, что в конце июля Ани Лорак лично столкнулась с изменой. Мужа артистки Мурата Налчаджиоглу застали, когда он обнимал неизвестную брюнетку в одном из ночных клубов Киева.