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Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

Трогательный семейный снимок Ани Лорак опубликовала в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно засветилась в Берлине с Лилией Подкопаевой, показала свою семью. В Instagram звезда опубликовала редкое фото со своими родными братьями, которое было сделано в немецком городе Ганновер. 

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

В кадре семейство Ани Лорак позирует на фоне многолетнего собора. "Family time", – коротко подписала фото знаменитость. 

Поклонники артистки с восторгом отреагировали на публикацию, а некоторые даже спутали одного из ее братьев с российским певцом Сергеем Лазаревым. "Какие красивые! Самые близкие рядом", "Сначала подумала, что Лазарев слева", "Рада, что вы с братьями проводите время вместе", "Счастья вашей семье!". 

К слову, ранее Ани Лорак заподозри в романе с Сергеем Лазаревым. Слухи о том, что звезды встречаются, спровоцировала их совместная фотография, которую Лорак разместила у себя на странице в социальной сети.  

Несмотря на то, что Лорак и Лазарев продолжительно время связывают дружеские отношения, фанаты артистов убеждены в другом: "Друзья, ну конечно, ага, герои-любовники", "Ой, только в это уже никто не верит, друзья они...", "Вовсе не похожи на друзей", "Мои любимые, как вам идет быть вместе". 

Мы также рассказывали о подробностях развода Ани Лорак и ее бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу.

Смотрите видео о самых громких скандалах звезд в Instagram:

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